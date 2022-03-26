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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا بسبب "كلب" .. اليوم

انوشكا
انوشكا

تنظر محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على الفنانة أنوشكا بالسب والقذف، بعدما عاتبته بسبب قيام كلبه بمهاجمة كلبها، أثناء سيرهما بكمباوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن الفنانة أنوشكا حررت محضرا فى شهر نوفمبر الماضي، اتهمت فيه أحد جيرانها بالاعتداء عليها بالسب والقذف داخل كمبوند سكنى بمدينة 6 أكتوبر، بعدما عاتبته نتيجة اعتداء أحد كلابه على الكلب الذي تملكه.

وقالت الفنانة في بلاغها إنها طالبت جارها أن يقوم بربط الكلب، وقالت له: "إبعد الكلب بتاعك، أنت إزاى مش رابطه وسايبه كدة ممكن يضر أي حد"، إلا أنه لم يتقبل كلامها، وتطور الأمر لاعتدائه عليها بالسب والقذف وقال لها: "براحتي أعمل اللي أنا عايزه".

تلقى قسم أول أكتوبر بلاغ من الفنانة أنوشكا، اتهمت في أحد جيرانها داخل الكمبوند السكني المقيمة فيه، بالاعتداء عليها بالسب والقذف بعدما هاجم كلبه كلبها أثناء سيرهما داخل الكمبوند، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أدلة الثبوت فى القضية، وتم تحديد جلسة 19 مارس؛ لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.
 

محكمة محاكمة الفنانة انوشكا انوشكا السب والقذف كلب كمباوند سكنى

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