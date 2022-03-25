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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من ماكرون على إعلان بوتين بيع الغاز الروسي بالروبل

أول رد من ماكرون
أول رد من ماكرون على إعلان بوتين بيع الغاز الروسي بالروبل

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببيع الغاز لبلدان الاتحاد الأوروبي بالروبل الروسي، يتعارض مع بنود العقود الموقعة بين الجانبين.

وأضاف ماكرون في تصريحات صحفية "يجب دفع ثمن الغاز الروسي بالعملة المتفق عليها في العقود.. نحن نتحدث عن اليورو".

وكان بوتين أعلن بيع الغاز الروسي لمن وصفها بـ"الدول غير الصديقة" بعملة الروبل الروسية عوضا عن الدولار أو اليورو.

وأضاف الرئيس الروسي "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار"، مؤكدا أن "موسكو اتخذت قرارها بالامتناع عن استخدام عملات الدول غير الصديقة في نقل الغاز".

وأكد بوتين "بلاده ستواصل توفير إمدادات الغاز بحسب العقود المبرمة، على الرغم من اتخاذ عدد من الدول قرارات غير قانونية بتجميد أصول روسيا".

فيما قالت وزارة المالية الروسية إن تحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى الروبل، سيسمح لصناعة الوقود بالاعتماد على التدفق المستمر لعائدات الصادرات، وسيتيح للميزانية الفيدرالية إيرادات مستقرة.

على جانب آخر، قال ماكرون إن القوى الغربية تمارس ضغوطاً قوية على النظام الروسي من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة، مؤكداً في الوقت ذاته، إن الدعم الأوروبي سيظل ثابتاً لأوكرانيا على جميع المستويات.

وأضاف ماكرون عبر حسابم بموقع تويتر "نمارس ضغوطاً قوية على النظام الروسي من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة ودعم ثابت لأوكرانيا على جميع المستويات.. إضافة إلى الحفاظ على قنوات الحوار".

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