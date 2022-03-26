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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا: هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية الهجمات التي شنها الحوثيون الجمعة ضد الأراضي السعودية، معتبرة أن هجمات الحوثيين تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة.

وقالت الخارجية الفرنسية: ‏"ندين بأقصى الحزم الهجمات التي شنها الحوثيون اليوم ضد الأراضي السعودية بما في ذلك المواقع المدنية، هذه الهجمات التي تهدد أمن السعودية واستقرار المنطقة يجب أن تتوقف فوراً".

وأردفت "إنها مؤشر على خطورة التهديد الذي تمثله المسيرات والصواريخ ضد أمن كل المنطقة، ويجب تعزيز الحوار بشأن الأمن الإقليمي".

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وأكدت الخارجية الفرنسية، أن باريس تبقى جاهزة لدعم محادثات تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية في اليمن وإعادة ‏إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، داعية الحوثيين إلى الالتزام بطريقة بناءة في هذا الاتجاه.

ومنذ قليل، أعلن التحالف العربي رصد إطلاق مليشيات الحوثي هجمات عدائية من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة، تجاه جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو المملكة، مشيرًا إلى أن الهجمات العدائية اُطلقت من مطار صنعاء الدولي، ومحافظة الحديدة.

وقال التحالف إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لاستهداف المدنيين، والمنشآت الاقتصادية، لافتًا إلى أنه ما زال يراقب نشاطات مشبوهة لإطلاق هجمات عدائية من تلك المواقع.

وتأتي الهجمات الحوثية الجديدة بعد ساعات من استهداف المليشيات المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

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