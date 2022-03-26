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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مثير.. درة تخطف الأنظار بأنوثتها من حفل زفافها شام الذهبي

صدى البلد

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام".

وظهرت درة، بإطلالة مثيرة للجدل من خلال ظهورها من حفل زفاف شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، مرتدية فستانا باللون السيلفر مع الاسود ياخذ شكل الشبيكة، وهو ما كشف  عن رشاقتها وقوامها المثالى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن جمالها واناقتها.

تامر حسني يشعل حفل زفاف ابنة أصالة

حرص الفنان تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، على مشاركة الفنانة أصالة فرحتها فىحفل زفاف ابنتها شام الذهبي ، والذى يقام حالياً داخل أحدى الفنادق بالقاهرة .

وقام الفنان  تامر حسني بغناء “ كل مرة بشوفك فيها ” للعروسين .

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