جديدة ورخيصة .. طريقة عمل العدس بالباذنجان المشوى

يعد العدس من الأكلات التى تحتوى قدرا كبيرا من البروتين النباتي وفى نفس الوقت سعرها منخفض مما يجعلها خيارا جيدا لتوفير الميزانية.

نقدم لكم طريقة عمل العدس بالباذنجان المشوى بخطوات الشيف اماني رفعت مقدمة برنامج بالهنا على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير العدس بالباذنجان المشوى

2 باذنجان وسط

2 ملعقة كبيرة خل

عنب احمر

200 جرام عدس بنى

3 جزر مكعبات

2 عود كرفس

ورق لورى

نصف بصل مفروم

زيت زيتون

كوب طماطم شيرى مقطعة بالنصف

ثلث ملعقة صغيرة سكر بنى

ملعقة كبيرة بقدونس

ملعقة كبيرة كزبرة

ملعقة كبيرة شبت

2 ملعقة كبيرة زبادى

ملح

فلفل أسود

ماء



طريقة عمل العدس بالباذنجان المشوى

* قطعي الباذنجان نصفين ثم اشويه لمدة 45 دقيقة ثم انزعي الطبقة الخارجية و يترك ليبرد لمدة 5 دقائق ثم ضيفى ملح وفلفل اسود مع نصف ملعقة خل.

* في حلة أخرى ضعى القلي من الزيت وشوحى العدس والجزر و الكرفس حتى يذبلوا تماما.

* ضيفى ورق اللورى و الزعتر و البصل و الماء و اتركيه حتى يغلى ثم هدى النار وانتظرى 25 دقيقة او حتى ينضج.

فى وعاء آخر اخلطي الطماطم و السكر مع باقي الخل والملح والفلفل الأسود .

* ضعي الطماطم على العدس بالخضروات ثم ضيفى الباذنجان والزبادى ثم رشة زيت زيتون و يقدم العدس ساخنا مع الخبز البلدي.