المغرب.. طريقة عمل شوربة العدس لوجبة العشاء

شوربة العدس من الوجبات المفضلة لدى المصريين في فصل الشتاء، لتساعدهم على التدفئة بشكل كبير، ويمكنهم تناولها سواء على وجبة الغداء أو العشاء، ويمكن إعدادها في المنزل بوصفات جديدة ومختلفة لكسر الروتين، لذلك نقدم في هذا التقرير طريقة عمل شوربة العدس المغربية.

شوربة العدس المغربية

يمكن إعداد شوربة العدس المغربية في 30 دقيقة فقط، وتضفي البهارات على هذه الوصفة أطنانًا من النكهة.

مقادير شوربة العدس المغربية:

1 ملعقة طعام زيت زيتون

1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة

حبتا جزر كبيرة مفرومة (حوالي 1/3 كوب )

2 فص ثوم مفروم

3/4 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة صغيرة كركم

2 ملاعق صغيرة كمون

1 كوب عدس بني أو أخضر مجفف ، مغسول

6 أكواب مرق الخضار

اندفاعة من الفلفل الأسود

ملح

طريقة عمل شوربة العدس المغربية:

1- يُضاف زيت الزيتون والبصل والجزر إلى قدر كبير ويُطهى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى تبدأ الخضار في النعومة.

2- أضيفي الثوم، والكزبرة، والكمون، واستمري في الطهي لمدة دقيقتين حتى تفوح رائحته.

3- يُضاف العدس ومرق الخضار ويُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة حتى ينضج العدس.

4- إضافة الملح والفلفل حسب الذوق.