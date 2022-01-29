عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب.. طريقة عمل شوربة العدس لوجبة العشاء

طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس المغربية

شوربة العدس من الوجبات المفضلة لدى المصريين في فصل الشتاء، لتساعدهم على التدفئة بشكل كبير، ويمكنهم تناولها سواء على وجبة الغداء أو العشاء، ويمكن إعدادها في المنزل بوصفات جديدة ومختلفة لكسر الروتين، لذلك نقدم في هذا التقرير طريقة عمل شوربة العدس المغربية.

 

شوربة العدس المغربية

 

يمكن إعداد شوربة العدس المغربية في 30 دقيقة فقط، وتضفي البهارات على هذه الوصفة أطنانًا من النكهة.

txt

دفي نفسك .. طريقة عمل شوربة العدس في 5 دقائق

txt

5 فوائد صحية غير متوقعة لتناول العدس

مقادير شوربة العدس المغربية:

1 ملعقة طعام زيت زيتون
1 بصلة متوسطة الحجم مفرومة
حبتا جزر كبيرة مفرومة (حوالي 1/3 كوب )
2 فص ثوم مفروم
3/4 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1 ملعقة صغيرة كركم
2 ملاعق صغيرة كمون
1 كوب عدس بني أو أخضر مجفف ، مغسول
6 أكواب مرق الخضار
اندفاعة من الفلفل الأسود
ملح 

 

طريقة عمل شوربة العدس المغربية:

1- يُضاف زيت الزيتون والبصل والجزر إلى قدر كبير ويُطهى على نار متوسطة لمدة 5 دقائق حتى تبدأ الخضار في النعومة.

2- أضيفي الثوم، والكزبرة، والكمون، واستمري في الطهي لمدة دقيقتين حتى تفوح رائحته.

3- يُضاف العدس ومرق الخضار ويُترك على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 20 و 25 دقيقة حتى ينضج العدس.

4- إضافة الملح والفلفل حسب الذوق.

العدس شوربة العدس طريقة عمل شوربة العدس المغربية طريقة عمل شوربة العدس مقادير شوربة العدس المغربية

موضوعات متعلقة

منها الفلفل والأفوكادو.. 10 أطعمة تفسد عند وضعها في الثلاجة

ماذا يحدث بجسمك إذا تناولت السبانخ بكثرة ؟

دفي نفسك .. طريقة عمل شوربة العدس في 5 دقائق

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

ترشيحاتنا

باقي من الزمن شهرين.. دعاء بلوغ رمضان واستقبال شهر النفحات

للبيع في مزاد علني .. شاهد أغرب سيارة من فولفو "TP21" |صور

بعد حبس المتهمين.. التفاصيل الكاملة لإصابة معاون مباحث بطلق ناري في كفرالشيخ

مستشارة الأمم المتحدة تحذر من تشكيل حكومتين في ليبيا

جولد مان ساكس: توقعات رفع أسعار الفائدة يقلل أسعار العملات المشفرة ويزيد تكاليف الاقتراض

بركات: إيقاف خطورة حكيمي سلاح مصر لتخطي المغرب والنني أجاد فى البطولة..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. فيديو

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

بعد جراحة الصليبي.. أول ظهور لـ أكرم توفيق من ألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

عايزة أرشيف محترم.. منة عرفة ترد على انتقادات إلهام شاهين لرافضي المشاهد الساخنة

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ