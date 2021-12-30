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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة العدس اللبناني في 15 دقيقة

العدس
العدس

شوربة العدس اللبناني صحية ونباتية، يمكن إعدادها في المنزل في 15 دقيقة فقط لتناولها على وجبتي الغداء أو العشاء، وبمكونات بسيطة وسهلة، وتصبح خفيفة على المعدة.

طريقة عمل شوربة العدس اللبناني 

تحتوي شوربة العدس اللبناني على 260 سعرة حرارية، الكربوهيدرات: 45.5 جرام، البروتين: 13.5 جرام ، الدهون: 3 جرام ، الدهون المشبعة: 1.5 جرام ، الكوليسترول: 6 ملج، الصوديوم: 275.5 ملج، الألياف: 9 جم السكر: 6 جم.

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مقادير شوربة العدس اللبناني 

العدس الأخضر الجاف مغسول
مرق الخضار 
5 أكواب ماء
2 جزر كبير مقطع
3 سيقان الكرفس كبيرة مكعبات
1 بطاطا حلوة كبيرة مقطعة إلى مكعبات 
1 1/2 كوب كزبرة مفرومة
1 كامل الثوم و مقشرة ومفرومة
2 ملاعق كبيرة زبدة أو زيت زيتون
1 ملعقة صغيرة ملح 
عصير 1 ليمونة
2 ملاعق طعام من الزنجبيل المبشور الطازج

طريقة عمل شوربة العدس اللبناني

1- نضيف العدس في قدر كبير أو فرن هولندي ونضيف المرق والماء.
2- يُغلى المزيج ويُغطى ويُترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.
3- في غضون ذلك، اغسل وافصل أوراق اللفت عن السيقان. نقطع السيقان إلى مكعبات صغيرة ونقطع الأوراق إلى قطع كبيرة.
4- في مقلاة متوسطة نذوب الزبدة ونضيف الثوم ونطهو لمدة تقل عن دقيقة واحدة حتى لا تحترق ثم نضيف الكزبرة ونخلطها حتى تنضج وتُرفع عن النار على الفور.
5- بمجرد أن يصبح العدس طريًا ، أضيفي جميع الخضار والكرفس والجزر والبطاطا الحلوة وسيقان الكرنب والزنجبيل، واطبخي حتى يصبح طريًا، لمدة 15 دقيقة.
6- بمجرد أن تصبح لينة أضيفي مزيج الكزبرة والثوم مع الليمون على نار هادئة لمدة 2 إلى 3 دقائق.
7- نرفع عن النار ونضيف الخضار ونغطي القدر لمدة 10 دقائق ثم نخلط الشوربة ونقدمها. 

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