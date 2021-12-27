ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس الأسود

يعد العدس من أشهر البقوليات في مصر والوطن العربي، ويمكن تقديم العدس بالكثير من الطرق المختلفة، ويحتوي العدس على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء بسبب احتوائه على البروتين العالي.

فوائد العدس الأسود

وينتمي العدس الأسود إلى عائلة البقوليات وهي مصدر ميسور التكلفة ومحمول وسريع وسهل للبروتين والألياف، ويتمتع العدس بشعبية منذ آلاف السنين.

ويحتوي العدس الأسود على الكثير من الفوائد: