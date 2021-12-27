ماذا يحدث للجسم عند تناول العدس الأسود

يعد العدس من أشهر البقوليات في مصر والوطن العربي، ويمكن تقديم العدس بالكثير من الطرق المختلفة، ويحتوي العدس على العديد من الفوائد الصحية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، ويساعد على تدفئة الجسم في فصل الشتاء بسبب احتوائه على البروتين العالي.
فوائد العدس الأسود
وينتمي العدس الأسود إلى عائلة البقوليات وهي مصدر ميسور التكلفة ومحمول وسريع وسهل للبروتين والألياف، ويتمتع العدس بشعبية منذ آلاف السنين.
ويحتوي العدس الأسود على الكثير من الفوائد:
- خالي من الغلوتين بشكل طبيعي وقليل الصوديوم.
- العدس غني بالبروتين، فعندما يقترن العدس بالأرز فإنه يوفر مصدرًا نباتيًا كاملًا للبروتين.
- وفقًا لمؤسسة القلب والسكتة الدماغية، يمكن أن يساعد النظام الغذائي النباتي في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية من خلال المساهمة في خفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول وخفض الوزن.
- يعد العدس الأسود مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، ثبت أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يقلل من نسبة الكوليسترول وضغط الدم، ويحسن الهضم، ويساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويساهم في الوزن الصحي.
- العدس مصدر جيد للحديد، ويستخدم الحديد لتكوين الدم وتحريك الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، مما يمنحك الطاقة.
- تحتوي حبوب العدس الأسود على الأنثوسيانين - أحد مضادات الأكسدة التي تحارب أضرار الجذور الحرة في جسمك.