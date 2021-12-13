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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكلات تونس.. طريقة عمل شوربة العدس

طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس التونسية بالدجاج

تعد شوربة العدس من أشهر أكلات الشتاء المصرية ولكنها منتشرة فى العديدة من الدول الأخرى ولكن بنكهات ولمسات مختلفة وفي مقدمتها دولة تونس.

نعرض لكم طريقة عمل شوربة العدس التونسية بالدجاج غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة.

أكلات المغرب .. طريقة عمل شوربة الحريرة

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مقادير شوربة العدس التونسية بالدجاج

دجاج مكعبات صغيرة
عدس بني منقوع
ماء
بصل مفروم
جزر مكعبات صغيرة
ورق لورا
زيت
ثوم مفروم
توابل رأس الحانوت
كراوية
بابريكا
كركم
ملح وفلفل

طريقة عمل شوربة العدس التونسية بالدجاج:

* يشوح البصل والثوم في الزيت ثم يضاف الدجاج والجزر وورق اللورا والتوابل وقلبي جيدا.

* أضيفي الكراوية والبابريكا والكركم والملح والفلفل الأسود ويشوح جيدا ثم يضاف العدس والماء وتترك على النار حتى تمام الطهي وتقدم شوربة العدس ساخنة.

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