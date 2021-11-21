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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طعام الشتاء المفضل .. إليك طريقة عمل شوربة العدس

شوربة العدس
شوربة العدس

تعد شوربة العدس من أكثر الأكلات الشعبية خلال فصل الشتاء حيث تمنح الجسم قدر كبير من الطاقة والشعور بالدفء.

 

ونقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير شوربة العدس
مواسير بقري 

عدس 

كرفس 

جزر 

كرات 

بطاطس 

طماطم 

كمون 

ثوم 

فلفل حار 

بصل 

بصل اخضر 

حبهان 

ورق لورا 

عيش محمص

 سمنة 

ملح 

فلفل أسود 


طريقة عمل شوربة العدس
* ضعي ثوم صحيح وطماطم مقطعة ومواسير بقري في حلة بها ماء على النار وضيفي كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون

* اتركي الخليط ليغلي قليلا على النار ثم ضيفي العدس واتركيه لينضج على نار هادئة

* بعد أن ينضج تماما ارفعي المواسير من الحلة وافرغيها من محتواها واضيفيه الى الحلة ثم افرمي الخليط ليصبح شوربة

* ضعي سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار وقلبيه حتى يحمر ثم اضيفي اليه العيش المقطع قلبيه قليلا و قدمي شوربة العدس مع العيش المحمص

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