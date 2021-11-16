أبرزها للقلب.. تعرف على فوائد العدس الصحية

يعد العدس من أهم الأطعمة الشتوية التي اعتاد المصريون تناولها خلال فترات الطقس البارد.. ولكن ما هى فوائد هذه الأكلة الصحية؟.

نعرض لكم فوائد العدس الصحية وذلك وفقا لما جاء بموقع “هيلث لاين” .

يحمي القلب

يرتبط تناول العدس بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل عام، حيث إن له آثارًا إيجابية على العديد من عوامل الخطر.

وجدت دراسة واحدة استمرت 8 أسابيع أجريت على 48 شخصًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة من مرض السكري من النوع 2 أن تناول ثلث كوب (60 جرامًا) من العدس كل يوم يزيد من مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد" ويقلل بشكل كبير من مستويات الكوليسترول الضار LDL و الدهون الثلاثية

قد يساعد العدس في خفض ضغط الدم والمستويات العالية من الهوموسيستين هي عامل خطر آخر لأمراض القلب ويمكن أن تزداد عندما يكون تناول الفولات في نظامك الغذائي غير كافٍ.

مثبطات التربسين

يحتوي العدس على مثبطات التربسين ، والتي تمنع إنتاج الإنزيم الذي يساعد عادةً في تكسير البروتين من نظامك الغذائي و يحتوي العدس بشكل عام على كميات منخفضة من هذه، ومن غير المحتمل أن يكون للتربسين من العدس تأثير كبير على هضم البروتين .

ليكتين

يمكن أن تقاوم الليكتين عملية الهضم وترتبط بالعناصر الغذائية الأخرى ، مما يمنع امتصاصها، علاوة على ذلك يمكن أن يرتبط الليكتين بالكربوهيدرات الموجودة على جدار الأمعاء، وإذا تم تناولها بكميات زائدة ، فقد تزعج حاجز الأمعاء وتزيد من نفاذية الأمعاء ، وهي حالة تُعرف أيضًا باسم الأمعاء المتسربة .

يُعتقد أن الكثير من الليكتين في النظام الغذائي قد يزيد من خطر الإصابة بحالة من أمراض المناعة الذاتية ، ولكن الأدلة التي تدعم ذلك محدودة.

ومع ذلك ، قد يمتلك الليكتين خصائص مضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا وإذا كنت تحاول تقليل عدد الليكتين في نظامك الغذائي ، فحاول نقع العدس طوال الليل وتخلص من الماء قبل الطهي.

مادة التانينات

يحتوي العدس على مادة التانينات التي يمكن أن ترتبط بالبروتينات وهذا يمكن أن يمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية

على وجه الخصوص ، هناك مخاوف من أن التانينات قد تضعف امتصاص الحديد، ومع ذلك تشير الأبحاث إلى أن مستويات الحديد بشكل عام لا تتأثر بتناول التانين الغذائي ومن ناحية أخرى تحتوي العفص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة المعززة للصحة

حمض الفيتيك

أحماض الفايتك أو الفيتات قادرة على ربط المعادن مثل الحديد والزنك والكالسيوم ، مما يقلل من امتصاصها

ومع ذلك تم الإبلاغ عن احتواء حمض الفيتيك على خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان على الرغم من أن العدس مثله مثل جميع أنواع البقوليات، يحتوي على بعض مضادات التغذية فمن المهم ملاحظة أن إزالة القشر وطهي البذور يقللان من وجودها بشكل كبير