طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات لمجموعة مختلفة من خبراء من خبراء الطهى. يسود البلاد اليوم وغدا طقس شديد البرودة مما يجعل الأفراد يميلوا الى تناول المشروبات والاطعمة التى تزيد الشعور بالدفء لذا الطريقة الاولى طريقة عمل شوربة العدس لـ هشام البنا مقادير شوربة العدس 4 كيلو عدس اصفر 1 حبة بصل 1 فص ثوم 1 حبة جزر 1 حبة كرات افرنجى 1 حبة بطاطس 1 ملعقة صغيرة كمون ملح وفلفل طريقة تحضير شوربة العدس * احضرى حلة وضعى فيها زيت ثم شوحى البصل المفروم ثم الثوم المفروم والكرات المفروم والجزر المقطع مكعبات صغيرة ويشوح جيدا

* ضيفى العدس وشوحى جيدا حتى يتجانسوا و ضيفى المياة وضعى الملح والفلفل والكمون ويترك حتى تمام النضج



الطريقة الثانية

غادة التلي

مقادير شوربة العدس

1 كيلو عدس مسلوق

ملح

3 بصل مفروم

3 جزر مفروم

2 بطاطس مفروم

2 طماطم مفروم بدون قشر

2 لتر مرقة

1 مكعب زبدة

ربع كوب كريمة

طريقة تحضير شوربة العدس

* ضعى كل المكونات في الحلة ويترك لينضج لمدة 25 دقيقة ارفعى الخليط .





* اضربيه في الخلاط او بالخلاط اليدوى و ضيفى الكريمة مع مكعب الزبدة و تقلب جيدا ثم تقدم بالهنا





الطريقة الثالثة

لـ أميرة شنب

مقادير شوربة العدس الإيطالية

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصل

2 كوسة

4 جزر

نصف كوب ريحان

نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

1 ورق لورا

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 مكعب مرق

1 بطاطس

2 كوب سبانخ

1 كوب طماطم شيري

2 كوب عدس

طريقة تحضير شوربة العدس الإيطالية

* في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع البصل والثوم وورق اللورا و يضاف الجزر ويقلب جيدا





* يضاف ماء ساخن ثم الكوسا والبطاطس ومكعب المرقة والعدس و يضاف الفلفل الحار وملح وفلفل تترك على النار لتغلي وتنضج المكونات و تقدم ساخنة





الوصفة الرابعة

أميرة شنب

مقادير شوربة عدس

كيلو عدس مسلوق

ملح

3 بصل مفروم

3 جزر مفروم

2 بطاطس مفرومة

2 طماطم مفرومة بدون قشر

كمون

2 لتر مرقة

مكعب زبدة

ربع كوب كريمة

عيش شامي مقلي

بصل بوردة

طريقة تحضير شوربة عدس

* ضعي المرقة على النار و ضيفى اليها العدس ثم البصل و الطماطم المفرومة وا ضيفى البطاطس و الكمون و اتركيها على النار حتى تبدأ فى الغليان





* ارفعى الخليط و يضرب بالخلاط ثم اعيديه الى النار و ضيفى اليه الزبدة و ارفعى الشوربة و تقدم مع الكريمة و الخبز و البصل .





الطريقة الخامسة ماجي حبيب مقادير العدس عدس أصفر بصل ثوم حبوب كمون جزر طماطم كرفس فلفل حار طريقة تحضير العدس * ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريمة عندما تتكون وإتركيه حتى الغليان

* ضيفى الثوم والكمون الحبوب ثم ضيفى قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار و إضربى العدس بالمضرب عند الغليان وإغرفيه وقدميه







