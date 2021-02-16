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طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:03 م
طريقة عمل شوربة العدس
طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة
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اسماء محمد
يسود البلاد اليوم وغدا طقس شديد البرودة مما يجعل الأفراد يميلوا الى تناول المشروبات والاطعمة التى تزيد الشعور بالدفء لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات لمجموعة مختلفة من خبراء من خبراء الطهى.
الطريقة الاولى 
طريقة عمل شوربة العدس
لـ هشام البنا 
مقادير شوربة العدس
4 كيلو عدس اصفر
 1 حبة بصل 
1 فص ثوم 
1 حبة جزر
 1 حبة كرات افرنجى
 1 حبة بطاطس
 1 ملعقة صغيرة كمون 
ملح وفلفل 
طريقة تحضير شوربة العدس
* احضرى حلة وضعى فيها زيت ثم شوحى البصل المفروم ثم الثوم المفروم والكرات المفروم والجزر المقطع مكعبات صغيرة ويشوح جيدا

* ضيفى العدس وشوحى جيدا حتى يتجانسوا و ضيفى المياة وضعى الملح والفلفل والكمون ويترك حتى تمام النضج

الطريقة الثانية 
غادة التلي 
مقادير شوربة العدس
1 كيلو عدس مسلوق
 ملح 
3 بصل مفروم
 3 جزر مفروم 
2 بطاطس مفروم
 2 طماطم مفروم بدون قشر
 2 لتر مرقة 
1 مكعب زبدة 
ربع كوب كريمة 
طريقة تحضير شوربة العدس
* ضعى كل المكونات في الحلة ويترك لينضج لمدة 25 دقيقة ارفعى الخليط .

* اضربيه في الخلاط او بالخلاط اليدوى و ضيفى الكريمة مع مكعب الزبدة و تقلب جيدا ثم تقدم بالهنا

الطريقة الثالثة
لـ أميرة شنب 
مقادير شوربة العدس الإيطالية
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
1 بصل
 2 كوسة 
4 جزر
نصف كوب ريحان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
 1 ورق لورا 
1 ملعقة صغيرة بابريكا 
1 مكعب مرق 
1 بطاطس 
2 كوب سبانخ 
1 كوب طماطم شيري 
2 كوب عدس 
طريقة تحضير شوربة العدس الإيطالية
* في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع البصل والثوم وورق اللورا ويضاف الجزر ويقلب جيدا

* يضاف ماء ساخن ثم الكوسا والبطاطس ومكعب المرقة والعدس و يضاف الفلفل الحار وملح وفلفل تترك على النار لتغلي وتنضج المكونات وتقدم ساخنة

الوصفة الرابعة 
أميرة شنب 
مقادير شوربة عدس
كيلو عدس مسلوق 
ملح 
3 بصل مفروم
 3 جزر مفروم 
2 بطاطس مفرومة 
2 طماطم مفرومة بدون قشر
 كمون 
2 لتر مرقة 
مكعب زبدة
 ربع كوب كريمة 
عيش شامي مقلي
 بصل بوردة 
طريقة تحضير شوربة عدس
* ضعي المرقة على النار و ضيفى اليها العدس ثم البصل و الطماطم المفرومة واضيفى البطاطس و الكمون و اتركيها على النار حتى تبدأ فى الغليان

* ارفعى الخليط و يضرب بالخلاط ثم اعيديه الى النار و ضيفى اليه الزبدة وارفعى الشوربة و تقدم مع الكريمة و الخبز و البصل .

الطريقة الخامسة 
ماجي حبيب
مقادير العدس
عدس أصفر
 بصل 
ثوم
 حبوب كمون
 جزر 
طماطم 
كرفس فلفل حار 
طريقة تحضير العدس
* ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريمة عندما تتكون وإتركيه حتى الغليان

* ضيفى الثوم والكمون الحبوب ثم ضيفى قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار و إضربى العدس بالمضرب عند الغليان وإغرفيه وقدميه


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