طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات مختلفة

يسود البلاد اليوم وغدا طقس شديد البرودة مما يجعل الأفراد يميلوا الى تناول المشروبات والاطعمة التى تزيد الشعور بالدفء لذا نقدم لكم طريقة عمل شوربة العدس بـ 5 وصفات لمجموعة مختلفة من خبراء من خبراء الطهى.
الطريقة الاولى
طريقة عمل شوربة العدس
لـ هشام البنا
مقادير شوربة العدس
4 كيلو عدس اصفر
1 حبة بصل
1 فص ثوم
1 حبة جزر
1 حبة كرات افرنجى
1 حبة بطاطس
1 ملعقة صغيرة كمون
ملح وفلفل
طريقة تحضير شوربة العدس
* احضرى حلة وضعى فيها زيت ثم شوحى البصل المفروم ثم الثوم المفروم والكرات المفروم والجزر المقطع مكعبات صغيرة ويشوح جيدا
* ضيفى العدس وشوحى جيدا حتى يتجانسوا و ضيفى المياة وضعى الملح والفلفل والكمون ويترك حتى تمام النضج
الطريقة الثانية
غادة التلي
مقادير شوربة العدس
1 كيلو عدس مسلوق
ملح
3 بصل مفروم
3 جزر مفروم
2 بطاطس مفروم
2 طماطم مفروم بدون قشر
2 لتر مرقة
1 مكعب زبدة
ربع كوب كريمة
طريقة تحضير شوربة العدس
* ضعى كل المكونات في الحلة ويترك لينضج لمدة 25 دقيقة ارفعى الخليط .
* اضربيه في الخلاط او بالخلاط اليدوى و ضيفى الكريمة مع مكعب الزبدة و تقلب جيدا ثم تقدم بالهنا
الطريقة الثالثة
لـ أميرة شنب
مقادير شوربة العدس الإيطالية
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 بصل
2 كوسة
4 جزر
نصف كوب ريحان
نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
1 ورق لورا
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 مكعب مرق
1 بطاطس
2 كوب سبانخ
1 كوب طماطم شيري
2 كوب عدس
طريقة تحضير شوربة العدس الإيطالية
* في حلة على النار يوضع زيت الزيتون مع البصل والثوم وورق اللورا ويضاف الجزر ويقلب جيدا
* يضاف ماء ساخن ثم الكوسا والبطاطس ومكعب المرقة والعدس و يضاف الفلفل الحار وملح وفلفل تترك على النار لتغلي وتنضج المكونات وتقدم ساخنة
الوصفة الرابعة
أميرة شنب
مقادير شوربة عدس
كيلو عدس مسلوق
ملح
3 بصل مفروم
3 جزر مفروم
2 بطاطس مفرومة
2 طماطم مفرومة بدون قشر
كمون
2 لتر مرقة
مكعب زبدة
ربع كوب كريمة
عيش شامي مقلي
بصل بوردة
طريقة تحضير شوربة عدس
* ضعي المرقة على النار و ضيفى اليها العدس ثم البصل و الطماطم المفرومة واضيفى البطاطس و الكمون و اتركيها على النار حتى تبدأ فى الغليان
* ارفعى الخليط و يضرب بالخلاط ثم اعيديه الى النار و ضيفى اليه الزبدة وارفعى الشوربة و تقدم مع الكريمة و الخبز و البصل .
الطريقة الخامسة
ماجي حبيب
مقادير العدس
عدس أصفر
بصل
ثوم
حبوب كمون
جزر
طماطم
كرفس فلفل حار
طريقة تحضير العدس
* ضعى العدس المغسول فى الماء البارد على النار ثم أزيلى الريمة عندما تتكون وإتركيه حتى الغليان
* ضيفى الثوم والكمون الحبوب ثم ضيفى قطع البصل والجزر والكرفس والفلفل الحار و إضربى العدس بالمضرب عند الغليان وإغرفيه وقدميه