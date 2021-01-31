طريقة تحضير شوربة العدس مثل المطاعم

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسب طريقة تحضير شوربة العدس.





طريقة شوربة العدس ..

المقادير :

2 كوب عدس.

2 جزر وسط مقطع

1 بصلة متوسطة مفروم

1 حبة بطاطا متوسطه مقطعه

1 م.ك كمون

2 لتر ماء مغلي

رشة ملح وفلفل أسود.





الطريقة :

نقوم بتنقية العدس جيدا ثم يخلى من أي شئ به اخر، ثم يغسل جيدا.

نضع كمية من زيت الزيتون في قدر على النار ثم نضع البصل و نقلب و نضيف البطاطا و الجزر نقلبهم قليلا ثم نقوم بإضافة العدس المغسول و نقلب و نضيف الماء المغلي مع الملح و الكمون و الفلفل الأسمر و يترك على نار متوسطة ساعة إلا ربع تقريبا .

ينقل العدس في الخلاط حتى يصبح خليط واحد شبه سائل لا يوجد به تكتلات ثم نعيده مرة ثانية إلى الاناء و يترك ليغلي قليلا و يقدم ساخنا مع المقبلات ( ليمون ، زيتون ، فجل ، بصل أخضر ) .

ممكن عمل فتة عدس بتقطيع الخبز و إضافة الشوربة .



