سعر الذهب اليوم الأحد 27- 3- 2022

استقر سعر الذهب في مصر تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-3-2022، بعد أن انخفض بمقدار 5 جنيهات في المتوسط .

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 985 جنيها .

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 1126 جنيها .



ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 844 جنيها .



وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 657 جنيها .



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7880 جنيها، وأوقية الذهب نحو 35.01 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.125 مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.