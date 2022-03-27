عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023 .. صور

بالصور .. احدث ظهور
بالصور .. احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

تمتلك شركة بورشه الألمانية أسطولا ضخما وفريدا من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة كايين كوبيه موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، والتي تمكنت العدسات التجسسية رصدها من جديد.

txt

بقدرات تنافس بورشه ماكان .. مازيراتي تكشف عن جريكال 2023

txt

بورشه تكشف عن أيقونتها المعدلة 911 كلاسيك كوبيه إنتاج 1998.. بالصور

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

شوهدت السيارة بورشه كايين كوبيه 2023 خلال تأدية بعض الاختبارات الشتوية، وتحديدًا في شمال أوروبا، حيث ظهرت السيارة في بعض الصور التجسسية بأحد الطرقات وسط اجواء ثلجية، إلى جانب اطلالة كلية بدون أي تمويهات.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

ظهرت السيارة كايين كوبيه 2023 بمنظومة عادم ثنائية الأداء ذات شكل مستطيل، على عكس صور تجسسية سابقة ظهرت بها أحد وحوش بورشه التي تميل لتلك الطرازات مع منظومة عادم رباعية الأداء، إلى جانب تصميم اخر باطلالة ثنائية العادم في المنتصف، ولكن يبدو أنها النسخة توربو GT.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

كما تمتعت السيارة بتصميم خارجي انيق مع سبويلر رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، والذي ظهر بلون معتم، بالاضافة إلى منظومة المصابيح الخلفية ذات المظهر المتصل، إلى جانب العواكس المضئية على جانبي الصادم الخلفي.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

وجاءت المقدمة الخاصة بالسيارة بورشه كايين كوبيه 2023 بشبكات متعددة المقاطع الهوائية تظهر عليها بعض التغييرات، مع لمسات اخرى تتعلق بالصادم الامامي للسيارة، إلى جانب المصابيح الأمامية ذات المظهر العدواني، وارتكازها على جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

وتشير التوقعات ان بورشه ستكشف عن كايين كوبيه المطورة، خلال العام القادم 2023، ولكن مازالت الشائعات تحاوط الجانب الخاص بمحرك السيارة، بين منظومة المحركات سداسية الاسطوانات والثمانية من طراز V، مع تقنية المحركات الهجينة.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023
بورشه بورشه الألمانية شركة بورشه الالمانية كايين كوبية السيارة كايين كوبيه 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

عقب تغريمه 500 ألف دولار.. موسيماني في أول تعليق: "شكرا يا خطيب"

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

ترشيحاتنا

بعد أنباء اتفاق مصر وصندوق أبوظبي.. لماذا تتجه دول العالم لبيع الأصول؟

أهم الأخبار.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.. الزمالك يوضح حقيقة منع الأعضاء بسبب الملابس

بريطانيا تكشف آخر تطورات الحرب..روسيا تواصل استهداف المناطق الاستراتيجية بأنحاء أوكرانيا

ما أشبه سلطان بـ ريان..القصة الكاملة لوفاة الطفل الإماراتي في بئر العين

متحدث الصحة يحذر من التجمعات الرمضانية ويقدم نصائح مهمة للمواطنين

عبد ربه: صلاح يستحق أن يكون أفضل لاعب في العالم.. وكيروش فاز برهان عمر جابر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

من أجل زوجته.. رجل يصارع الموت في البحر لمدة 18 يوما|شاهد

فيديو

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ