أحدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023 .. صور

تمتلك شركة بورشه الألمانية أسطولا ضخما وفريدا من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة كايين كوبيه موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، والتي تمكنت العدسات التجسسية رصدها من جديد.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

شوهدت السيارة بورشه كايين كوبيه 2023 خلال تأدية بعض الاختبارات الشتوية، وتحديدًا في شمال أوروبا، حيث ظهرت السيارة في بعض الصور التجسسية بأحد الطرقات وسط اجواء ثلجية، إلى جانب اطلالة كلية بدون أي تمويهات.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

ظهرت السيارة كايين كوبيه 2023 بمنظومة عادم ثنائية الأداء ذات شكل مستطيل، على عكس صور تجسسية سابقة ظهرت بها أحد وحوش بورشه التي تميل لتلك الطرازات مع منظومة عادم رباعية الأداء، إلى جانب تصميم اخر باطلالة ثنائية العادم في المنتصف، ولكن يبدو أنها النسخة توربو GT.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

كما تمتعت السيارة بتصميم خارجي انيق مع سبويلر رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، والذي ظهر بلون معتم، بالاضافة إلى منظومة المصابيح الخلفية ذات المظهر المتصل، إلى جانب العواكس المضئية على جانبي الصادم الخلفي.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

وجاءت المقدمة الخاصة بالسيارة بورشه كايين كوبيه 2023 بشبكات متعددة المقاطع الهوائية تظهر عليها بعض التغييرات، مع لمسات اخرى تتعلق بالصادم الامامي للسيارة، إلى جانب المصابيح الأمامية ذات المظهر العدواني، وارتكازها على جنوط رياضية متعددة الاضلاع.

احدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023

وتشير التوقعات ان بورشه ستكشف عن كايين كوبيه المطورة، خلال العام القادم 2023، ولكن مازالت الشائعات تحاوط الجانب الخاص بمحرك السيارة، بين منظومة المحركات سداسية الاسطوانات والثمانية من طراز V، مع تقنية المحركات الهجينة.