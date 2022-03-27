أحدث ظهور لـ بورشه كايين كوبيه 2023 .. صور

تمتلك شركة بورشه الألمانية أسطولا ضخما وفريدا من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة كايين كوبيه موديل 2023، صاحبة التصميم الرياضي من عائلة الـ SUV، والتي تمكنت العدسات التجسسية رصدها من جديد.
شوهدت السيارة بورشه كايين كوبيه 2023 خلال تأدية بعض الاختبارات الشتوية، وتحديدًا في شمال أوروبا، حيث ظهرت السيارة في بعض الصور التجسسية بأحد الطرقات وسط اجواء ثلجية، إلى جانب اطلالة كلية بدون أي تمويهات.
ظهرت السيارة كايين كوبيه 2023 بمنظومة عادم ثنائية الأداء ذات شكل مستطيل، على عكس صور تجسسية سابقة ظهرت بها أحد وحوش بورشه التي تميل لتلك الطرازات مع منظومة عادم رباعية الأداء، إلى جانب تصميم اخر باطلالة ثنائية العادم في المنتصف، ولكن يبدو أنها النسخة توربو GT.
كما تمتعت السيارة بتصميم خارجي انيق مع سبويلر رياضي مثبت اعلى ناحية الزجاج الخلفي، والذي ظهر بلون معتم، بالاضافة إلى منظومة المصابيح الخلفية ذات المظهر المتصل، إلى جانب العواكس المضئية على جانبي الصادم الخلفي.
وجاءت المقدمة الخاصة بالسيارة بورشه كايين كوبيه 2023 بشبكات متعددة المقاطع الهوائية تظهر عليها بعض التغييرات، مع لمسات اخرى تتعلق بالصادم الامامي للسيارة، إلى جانب المصابيح الأمامية ذات المظهر العدواني، وارتكازها على جنوط رياضية متعددة الاضلاع.
وتشير التوقعات ان بورشه ستكشف عن كايين كوبيه المطورة، خلال العام القادم 2023، ولكن مازالت الشائعات تحاوط الجانب الخاص بمحرك السيارة، بين منظومة المحركات سداسية الاسطوانات والثمانية من طراز V، مع تقنية المحركات الهجينة.