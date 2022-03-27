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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير مصرفي: موجة غلاء الأسعار أزمة عالمية وليست مشكلة دولة

غلاء الأسعار
غلاء الأسعار

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن موجة غلاء الأسعار هي أزمة عالمية وليست مشكلة لدى المواطن، أو الدولة، حيث إنها تطول جميع دول العالم، حتى الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن الأزمة جاءت في وقت سيئ للغاية، وهو بعد أحداث كورونا. 

وأضاف هاني أبو الفتوح خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن العالم لم ينتهى من أحداث كورونا، فهناك بعض الدول بدأت تعود إلى الحياة مرة أُخرى، حيث بدأت المصانع في العمل والإنتاج أيضاً ومحاولة التصدير. 

وتابع الخبير المصرفي أن فوجيء العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، والتي تسببت في حدوث تبعيات كثيرة على مستوى دول العالم، معقبة: "هذه هي القشة كسرت ظهر البعير"، مشيراص إلى أن روسيا وأكرانيا من أكبر الدول التي تنتج القمح والزيوت.

ونوه هاني أبو الفتوح أن أسعار القمح ارتفعت على مستوى العالم بسبب هذه الأزمة، مؤكداً أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلال كثيفة على دول العالم، مما تسببت في هذه الموجة من غلاء الأسعار في كافة المنتجات والسلع.  

موجة غلاء الأسعار خبير مصرفي الدكتور هاني أبو الفتوح الحرب الروسية الأوكرانية اسعار القمح

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