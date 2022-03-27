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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نوع من الأعشاب يساعد في تحسين الذاكرة وعلاج الانتفاخ

عشب الليمون
عشب الليمون

كشفت دراسة جديدة أن عشب الليمون له أثر إيجابي  في تخفيف أعراض التوتر والضغط والأرق، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكنه تحسين التركيز والذاكرة.

فوائد عشب الليمون 

لعشب الليمون أيضًا تأثير مفيد على الجهاز الهضمي - فهو يحسن الهضم ويمكن أن يقلل من تقلصات المعدة والانتفاخ، باعتباره نباتًا غنيًا بمضادات الأكسدة، يُعتقد أنه يمكن أن يساعد مرضى الزهايمر لأنه يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الأكسدة، هذه الخصائص تجعلها مكونًا لا غنى عنه في المستحضرات ومنتجات العناية بالبشرة الأخرى وتحظى بشعبية كبيرة في صناعة مستحضرات التجميل، لهذا السبب يمكنك أيضًا استخدام هذا النبات للعناية ببشرة الوجه.

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يحتوي هذا النبات على خصائص قوية مضادة للميكروبات والفيروسات ، والشاي من هذا النبات خفيف جدًا لدرجة أنه حتى الأطفال يمكنهم شربه.

ويمكن أيضًا تناول عشبة الليمون كشاي، يوصى بصب ملعقة صغيرة من الأعشاب المجففة مع كوب من الماء.

الليمون فوائد عشب الليمون عشب الليمون أعراض التوتر تقلصات المعدة

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