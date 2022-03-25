ما هي أضرار الإفراط في تناول الليمون؟.. تعرف عليها

يروج بعض الخبراء والمشاهير لماء الليمون لقائمة طويلة من الفوائد ، بما في ذلك منع الجفاف ، والمساعدة على الهضم ، ودعم فقدان الوزن.

لكن تناول الكثير من المشروب الحمضي الليمون يمكن أن يكون له آثار جانبية ضارة ، خاصة إذا كنت عرضة للارتجاع أو إضافة كميات وفيرة من عصير الليمون إلى الماء.



اضرار ماء الليمون على الجسم



إليك خمسة أشياء خطيرة يمكن أن تحدث عند شرب الكثير من ماء الليمون:

- يضر الأسنان

قد يؤدي شرب الكثير من ماء الليمون إلى تآكل مينا الأسنان، نظرًا لأن الليمون شديد الحموضة ، فإن التعرض المتكرر يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان ، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

إذا لم يقنعك ذلك بالتخلي عن ماء الليمون تمامًا ، فحاول على الأقل شربه من القش لتقليل التعرض المباشر للحمض على أسنانك.

يجب أيضًا تجنب تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد تناول ماء الليمون مباشرةً وشرب الكثير من الماء العادي جنبًا إلى جنب مع المشروبات التي تحتوي على الحمضيات.

- يزعج المعدة

يمكن أن يسبب ماء الليمون الحموضة المعوية والغثيان والقيء، على الرغم من أن مجموعة فوائد ماء الليمون الواسعة غالبًا ما تركز على صحة الأمعاء ، وفقًا لـ Medical News Today ، فإن الضغط كثيرًا في الماء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الشائعة مثل مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) والارتجاع الحمضي.

تسبب الأطعمة الحمضية ، بما في ذلك الليمون ، ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي، تشمل الأعراض حرقة المعدة والغثيان والقيء.

- تقرحات

قد تتسبب حموضة ماء الليمون في حدوث تقرحات آفة أو تفاقمها.

أسباب القرحة

يمكن أن تحدث التقرحات بسبب الأطعمة الحمضية أو الحارة أو الأقواس أو نقص الفيتامينات، على الرغم من أن معظم قرح الفم ستزول من تلقاء نفسها في غضون أسبوع أو أسبوعين ، إلا أن شرب الكثير من ماء الليمون قد يؤدي إلى تفاقم قروح الآفة الحالية ، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية.

إذا وجدت نفسك مصابًا بقرح الآفة بعد تناول الأطعمة أو المشروبات الحمضية - بما في ذلك ماء الليمون - فقد ترغب في تقليل المهيجات المحتملة.

-صداع الراس

وجد بعض الباحثين صلة بين الليمون والصداع،حققت بعض الدراسات على مر السنين في وجود صلة محتملة بين الصداع النصفي والحمضيات.

الليمون والبرتقال كلها مادة تيرامين عالية نسبيًا - أحادي الأمين طبيعي مرتبط بالصداع - مقارنة بالفواكه الأخرى.

على الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين ماء الليمون والصداع ، إلا أن بعض الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي المزمن قد يحددون الحمضيات كمحفز. إذا كنت تعاني من نوبات صداع نصفي متكررة ، يوصي الأطباء بالاحتفاظ بمذكرات للصداع لمعرفة ما قد يكون سببًا للنوبات.



المصدر: insider