سوداني يقتل زوجته و يسلم نفسه للشرطة في الكويت.. تفاصيل

قامت الشرطة الكويتية بإلقاء القبض على مواطن سوداني يعيش في الكويت، و ذلك بعد أن قتل زوجته و بعدما شعر بالخوف و الصدمة فقرر أن يسلم نفسه للشرطة .

و بحسب وسائل إعلامية، فإن مواطن سوداني يعيش في الكويت تشاجر مع زوجته و لم يتمالك أعصابه فقام بسحب سكين حادة من المطبخ و طعنها أكثر من طعنة في رقبتها في البداية و من ثم أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها .



ووفقا لتحريات الشرطة، فإن أحد جيران الزوجن أشار في التحقيقات إلى أن الزوج كان يعاني من الغيرة المفرطة على زوجته و التي كانت تتسبب في مشاكل كبيرة بينهم و شجار دائم، و إنها ليست المرة الأولى التي حاول قتلها .

أوضح جار آخر، أن الزوج كان في كثير من الأحوال شديد الإنفعال و كان الشجار يصل أحيانا إلى الضرب و تعنيف الزوجة، إلا أن تلك المرة خرجت الأمور عن السيطرة و فجأة شعروا أن الضجيج و الأصوات العالية اختفت فشعروا بالقلق أكثر من أي مرة .

جدير بالذكر ان الزوج قام بتسليم نفسه للشرطة و اعترف بجريمته و قامت الشرطة بمعاينة مكان الجريمة و قام الزوج بتمثيل الجريمة بعد الإعتراف .

