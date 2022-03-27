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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سوداني يقتل زوجته و يسلم نفسه للشرطة في الكويت.. تفاصيل

صدى البلد

قامت الشرطة الكويتية بإلقاء القبض على مواطن سوداني يعيش في الكويت، و ذلك بعد أن قتل زوجته و بعدما شعر بالخوف و الصدمة فقرر أن يسلم نفسه للشرطة . 
و بحسب وسائل إعلامية، فإن مواطن سوداني يعيش في الكويت تشاجر مع زوجته و لم يتمالك أعصابه فقام بسحب سكين حادة من المطبخ و طعنها أكثر من طعنة في رقبتها في البداية و من ثم أنحاء متفرقة من جسدها حتى لفظت أنفاسها . 

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ووفقا لتحريات الشرطة، فإن أحد جيران الزوجن أشار في التحقيقات إلى أن الزوج كان يعاني من الغيرة المفرطة على زوجته و التي كانت تتسبب في مشاكل كبيرة بينهم و شجار دائم، و إنها ليست المرة الأولى التي حاول قتلها . 
أوضح جار آخر، أن الزوج كان في كثير من الأحوال شديد الإنفعال و كان الشجار يصل أحيانا إلى الضرب و تعنيف الزوجة، إلا أن تلك المرة خرجت الأمور عن السيطرة و فجأة شعروا أن الضجيج و الأصوات العالية اختفت فشعروا بالقلق أكثر من أي مرة . 
جدير بالذكر ان الزوج قام بتسليم نفسه للشرطة و اعترف بجريمته و قامت الشرطة بمعاينة مكان الجريمة و قام الزوج بتمثيل الجريمة بعد الإعتراف . 
 

الشرطة الكويتية مواطن سوداني الكويت قتل سكين طعن

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