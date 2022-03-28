اليونسيف: تطعيم 16 مليونا و800 ألف طفل مصري بلقاح شلل الأطفال

قال عصام علام، مدير مساعد برنامج الصحة بمنظمة اليونيسف، إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16 مليونا و800 ألف طفل على مستوى الجمهورية.

وأضاف “عصام صلاح” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الحملة متوفر للأطفال المصريين وغير المصريين المتواجدي داخل البلاد، كما أنها تختص الأطفال من هم دون الخمس سنوات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة وفرت مايقارب من 100 ألف مطعم، سواء في المراكز الثابتة أو الفرق المتنقلة.

وأوضح أن الحملة تستهدف رفع مناعة الأطفال من فيروس شلل الأطفال المنتشر في باقي الدول، منوها بأن وزارة الصحة تتخوف من نقل أو انتشار فيروس شلل الأطفال مرة أخرى، ولذلك نعمل على تطعيمهم بشكل مستمر.

ولفت إلى أن لدينا نوعين من التطعيمات أحدهما عن طريق الفم وآخر عن طريق الحقن، متابعا: مصر خالية من فيروس شلل الأطفال منذ عام 2006.

وشدد على أن تطعيم شلل الأطفال أمن للغاية، منوها بأن آخر حالة شلل أطفال ظهرت في مصر كانت عام 2004.