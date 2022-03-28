عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: القوات الروسية بالقرب من تشرنوبيل قد تتسبب في خطر إشعاعي جديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتهمت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني روسيا يوم الأحد بارتكاب أفعال ”غير مسؤولة“ حول محطة تشرنوبيل المحتلة لتوليد الكهرباء والتي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعات عبر معظم أنحاء أوروبا، وحثت الأمم المتحدة على إيفاد بعثة لتقييم المخاطر.

وقالت فيريشتشوك إن القوات الروسية تعمل على ”إضفاء طابع عسكري“ على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986.

وأضافت أن القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.

وتمنع القوات الروسية رجال الإطفاء من السيطرة على عدد كبير من الحرائق في المنطقة.

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

وقالت فيريشتشوك على حسابها على تيليجرام ”في سياق الأمان النووي تمثل التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية للجنود الروس تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين“.

وأضافت ”لذلك نطالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل خالية من الأسلحة وكذلك إرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات قوات الاحتلال الروسية“.

وأوضحت أن أي أضرار تلحق بوعاء الاحتواء الذي تم تشييده بتمويل أوروبي ”ستؤدي حتما إلى انبعاث كمية كبيرة من الغبار المشع والتلوث في الغلاف الجوي ليس في أوكرانيا فحسب ولكن أيضا في البلدان الأوروبية الأخرى“.

وقالت إن روسيا ”تتجاهل هذه المخاطر“ من خلال الاستمرار في نقل الأسلحة في مناطق قريبة من المحطة.

 

الأمم المتحدة روسيا القوات الروسية أوكرانيا الغلاف الجوي تشرنوبيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

تكريم فرد الأمن بطل خناقة مجدي عبدالغني يوم مباراة مصر والسنغال

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

موضوعات متعلقة

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

ترشيحاتنا

دافيء على القاهرة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28-3-2022

أوكرانيا: القوات الروسية بالقرب من تشرنوبيل قد تتسبب في خطر إشعاعي جديد

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..غدا

أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الاثنين 28-3-2022

من أجل سعاد حسني وهالة فؤاد.. كيف حاول أحمد زكي الانتحار؟

أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ