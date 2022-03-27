انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، إنه بعد شهر من القتال العنيف بالقرب من كييف، تنسحب بعض الوحدات العسكرية الروسية عبر منطقة تشيرنوبل المحظورة إلى بيلاروسيا لإعادة تجميع صفوفها، مما يشير إلى أن الجيش الروسي يستخدم موقع المفاعل البائد لأغراض لوجستية.

ولا تشكل الإشعاعات المتبقية من الكارثة النووية عام 1986 سوى مخاطر صحية متواضعة، على الرغم من أنها قد ترتفع بالنسبة للقوات الروسية المتمركزة في المنطقة حيث تنشر العشرات من حرائق الغابات الصغيرة في الغابة المحيطة إشعاعًا في الدخان.

وجاء بيان الجيش الأوكراني حول الانسحاب الجزئي للقوات الروسية تجاه تشيرنوبل كعلامة أخرى على توقف الهجوم الروسي على العاصمة كييف إلى حد كبير في معارك فوضوية غير حاسمة تدور رحاها منذ أسابيع في العديد من البلدات المدمرة في الغالب.

ولم تكن هناك طريقة لتأكيد البيان الأوكراني، لكنه كان متسقًا مع ما قالته وكالات المخابرات الغربية حول القتال في شمال غرب كييف.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم سحب عدد غير محدد من وحدات الجيش الروسي، لإعادة تجميع صفوفهم بعد تكبدهم خسائر في القتال.

وقال إن عدة وحدات كانت تتراجع إلى منطقة تشيرنوبل ثم تعبر إلى بيلاروس، على بعد حوالي 10 أميال.

وأوضح البيان أنه من الممكن، بعد إعادة تجميع الوحدات وتعزيزها، وإعادة انتشارها في جهد متجدد لتطويق كييف.

ولم يتوقف هذا الجهد بالكامل، بسبب تعرض بلدة بوياركا الواقعة خارج كييف، أمس السبت، للقصف لأول مرة، ونقل خمسة أشخاص إلى المستشفى.

وقال رئيس البلدية أولكسندر زاروبيف، “يمكن لروسيا أن تخطط لهجماتها علينا لكننا أيضا نستعد ويمكنني القول إن الأمر لن يكون سهلا بالنسبة لهم هنا”.

كما أدى القتال العنيف الذي اندلع، أمس السبت، في بلدة إيربين الواقعة على بعد حوالي ثلاثة أميال من كييف إلى انقطاع التيار الكهربائي في منطقة سفياتوشين شمال العاصمة.