الكويت.. 6 فرق إطفاء تتعامل مع حريق في مشروع المطار الجديد T2





اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، في مبنى قيد الإنشاء بمطار الكويت الجديد مع تواجد فرق الإطفاء.

ووفقا لوسائل الإعلام الكويتية، قالت قوة الإطفاء العام إن 6 فرق تتعامل حالياً مع حريق في مشروع المطار الجديد T2.

ومن جانبها، أكدت الإدارة العامة الطيران المدني أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر إثر الحريق المحدود في مبنى الركاب الجديد رقم 2، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الصالح قد أعلن عن تعرض جزء من مشروع مطار الكويت الدولي الجديد (T2) صباح اليوم لحريق محدود.

وقال الصالح إنه جار التعامل مع الحريق من قبل قوة الإطفاء العام.

