الدولار مقابل 18.50 جنيه.. ضبط صاحب سوبر ماركت بسوهاج لاتجاره بالنقد الأجنبي

تمكن ضباط وحدة مباحث الأموال العامة، فرع جنوب الصعيد، بالتنسيق والاشتراك مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط صاحب سوبر ماركت، لاتجاره في النقد الأجنبي، مُتخذًا من دائرة مركز البلينا جنوب المحافظة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما ورد بلاغًا لمركز شرطة البلينا، من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، منطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة، مفادها اتجار المدعو “عبده ن ا ع - 32 عامًا - صاحب سوبر ماركت - ويقيم دائرة المركز"، في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.

وذلك من خلال تجميع العملات الأجنبية، من ذوي العاملين بالخارج والاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفيه بالمخالفه لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

تم الدفع بأحد المصادر السرية للتعامل مع المُتحرى عنه، والذي استطاع كسب ثقته والإتفاق معه على شراء كمية من الدولار الأمريكي بسعر "18.50 " جنيه للدولار الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، وبناءًا على الإتفاق المسبق مع المصدر السري، تمكن ضباط الفرع من ضبط المُتحرى عنه، حال تعامله مع المصدر السري بمدخل مدينة البلينا وبحوزته مبلغ 5000 دولار أمريكي، ومبلغ 30 دينار كويتي، و33.600 جنيه مصري.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإرتكاب الواقعهدة، وأن المبالغ المضبوطه بحوزته من حصيلة نشاطه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.