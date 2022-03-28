نبيل الحلفاوي ناعيًا عهدي صادق : وداعا الفنان المعجون بالإنسانية والمودة

نعي الفنان نبيل الحلفاوي الفنان عهدي صادق الذي توفي صباح اليوم ، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وغرد نبيل الحلفاوي، من خلال حسابه الشخصي تويتر: "وداعا للفنان الرقيق الملتزم والمحترم المهذب المعجون بالانسانية والمودة والمحبة عهدي صادق".

رحل منذ قليل الفنان عهدى صادق بعد صراع مع المرض.

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عهدى صادق بعد صراع مع المرض .

وكتب منير مكرم :" الدوام لله أخى وحبيبى عهدى صادق ".

وأجاد الفنان عهدى صادق أدوار الطيب والشرير والساحر واليهودى والجاسوس بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة لتصل أعماله الفنية إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.