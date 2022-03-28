محافظة الإسكندرية: طرح مزايدات علنية عامة لعدد من المنشآت

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية.

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وتتضمن المزايدات ما يلي:

بجلسة يوم الثلاثاء 5 /4 /2022

1_عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع عبد اللطيف الصوفاني (مثلث ماسبيرو) بنطاق حي شرق.

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

جلسة يوم الأربعاء 6 /4 /2022

2_عملية استغلال أماكن الأنتظار في منطقة مستشفى الميري بنطاق حي وسط.

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.

_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.