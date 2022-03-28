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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الإسكندرية: طرح مزايدات علنية عامة لعدد من المنشآت

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية.

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وتتضمن المزايدات ما يلي:

بجلسة يوم الثلاثاء 5 /4 /2022

1_عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع عبد اللطيف الصوفاني (مثلث ماسبيرو) بنطاق حي شرق.

-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  

جلسة يوم الأربعاء 6 /4 /2022

2_عملية استغلال أماكن الأنتظار في منطقة مستشفى الميري بنطاق حي وسط.  

-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه. 
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.  

_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.

_رقم تليفون وفاكس/ 034234140

_يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.

_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.

_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية تنظيم التعاقدات مثلث ماسبيرو المواصفات الإدارة العامة المنتزة ثان حي وسط

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