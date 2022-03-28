محافظة الإسكندرية: طرح مزايدات علنية عامة لعدد من المنشآت

أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية "إدارة التعاقدات" بمحافظة الإسكندرية عن طرح مزايدات علنية عامة للعمليات التالية.
اقرأ أيضًا:
البدء في رفع تراكمات القمامة من شارع الملك المنتزة ثان شرقي الإسكندرية
وتتضمن المزايدات ما يلي:
بجلسة يوم الثلاثاء 5 /4 /2022
1_عملية استغلال أماكن الانتظار في شارع عبد اللطيف الصوفاني (مثلث ماسبيرو) بنطاق حي شرق.
-قيمة التأمين المؤقت 15 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
جلسة يوم الأربعاء 6 /4 /2022
2_عملية استغلال أماكن الأنتظار في منطقة مستشفى الميري بنطاق حي وسط.
-قيمة التأمين المؤقت 50 ألف جنيه.
_قيمة كراسة الشروط والمواصفات 299 جنيه.
_تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط والمواصفات بمقر إدارة التعاقدات بالدور الثالث بمبني ديوان عام محافظة الإسكندرية الكائن بجوار مدخل سموحة أمام نادي الإتحاد.
_رقم تليفون وفاكس/ 034234140
_يمكن الإطلاع على كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالعمليات على بوابة التعاقدات العامة بدون مقابل.
_يسدد التأمين المؤقت الموضح أعلاه طبقاً لطرق السداد الموضحة بكراسة الشروط.
_تتم الإجراءات وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
_آخر موعد لتقديم العطاءات حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا بإدارة التعاقدات في المواعيد المحددة أعلاه.