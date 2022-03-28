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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وأمريكا تتفقان على تكثيف العمل الثنائي.. وتعزيز الأمن في الشرق الأوسط

السعودية وأمريكا
السعودية وأمريكا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أكد الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم.

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وبحث الجانبان في اتصال هاتفي، العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.

كما تبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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