السعودية.. القبض على مواطن تحرش بقريبته قبل 3 أعوام

تمكنت شرطة منطقة الحدود الشمالية في السعودية من القبض على مواطن سعودي تحرش بفتاة من أقاربه، وذلك بعد تداول الشكوى المقدمة من الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة السعودية إن الفتاة متواجدة خارج المملكة حالياً، وأن الحادثة حصلت منذ 3 أعوام ولم تتلق الجهات المختصة حينها أي بلاغ عن ذلك.

كما، أكدت أنه جرى إيقافه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الحدود الشمالية تقبض على مواطن إثر تحرشه بفتاة pic.twitter.com/8ApzLBc9IP — الأمن العام (@security_gov) March 28, 2022

يشار إلى أن نظام مكافحة التحرش في السعودية يعاقب "كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها".

على جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مواطن أقدم على ارتكاب "الفاحشة" مع 3 نساء بالقوة وسلبهن وصدم سيارة شخص وسرق هاتفه وأمواله وتعاطي المواد المخدرة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان إن " زياد بن أحمد بن لافي الحربي -سعودي الجنسية- أقدم على فعل الفاحشة بالقوة بثلاث نساء.. وسلب ما معهن، وصدم سيارة شخص، وسلب جوّاله ومبلغاً مالياً منه، وتعاطى الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته".

وأضاف البيان "بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً.. وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقه".

واختتمت الداخلية السعودية بيانها مؤكدة للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفي على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يهتك أعراضهم.

وحذرت السلطات السعودية "كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".