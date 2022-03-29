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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مؤلف بطلوع الروح ينفي لصدى البلد خروج المسلسل من الماراثون الرمضاني

بطلوع الروح
بطلوع الروح

أكد المؤلف محمد هشام عبية أنه لا صحة لخروج مسلسل بطلوع الروح من السباق الرمضاني ، إلا أن هناك نسبة كبيرة تأجيل عرضه إلى النصف الثاني من الشهر الكريم.  

وتابع محمد هشام عبية في تصريحات خاصة لصدي البلد: قرار تأجيل عرض مسلسل بطلوع الروح إلى النصف الثاني من شهر رمضان يعود إلى تنفيذ المسلسل ، الذي يحتاج إلى جهد كبير ، وليس له علاقه ببعض بأي هجوم تعرض له العمل.

وأضاف محمد هشام عبية: تصوير مسلسل بطلوع الروح مستمر حاليا في دولة لبنان ، خاصة وأن المسلسل يتم تصويره في عدد من الدول .

مسلسل بطلوع الروح واحد من أهم الأعمال المنتظر عرضها خلال شهر رمضان القادم، نظراً إلى القضية التى يقوم بطرحها وهى الإرهاب والأيادي الخفية التي تقف وراءه. 

مسلسل بطلوع الروح يتم تصويره فى لبنان، ولكن الأحداث الدرامية ستكون فى دولة أخرى، بحسب تصريحات مؤلفه محمد هشام عبية.

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تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول مهندسة إلكترونيات تضطرها الظروف إلى التواجد فى جماعة إرهابية منظمة، ومن هنا تتصاعد الأحداث.

مسلسل بطلوع الروح من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش". 

 

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “فى كل أسبوع يوم جمعة”، والذى كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبى بفضل العمل فى الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة”. 

الأبطال 

مسلسل “بطلوع الروح” من المقرر أن يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم. 

بطلوع الروح منة شلبي مسلسل بطلوع الروح مسلسلات رمضان 2022 المؤلف محمد هشام عبية

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