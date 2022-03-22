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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022.. محمد حاتم: نصور حاليا بطلوع الروح في بيروت

بطلوع الروح
بطلوع الروح

كشف الفنان محمد حاتم كواليس مشاركته في مسلسل بطلوع الروح المقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":مسلسل “بطلوع الروح” من إخراج كاملة أبو ذكري وتأليف محمد هشام عبيه، وبطولة منه شلبي وإلهام شاهين وأحمد صلاح السعدني، وأقوم بدور أكرم وهو مدير شركة إعلانات متزوج من منة شلبي، ونخوض سويًا رحلة لا رجعة فيها، ونصور حاليا العمل في بيروت.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بطلوع الروح، البرومو الرسمي لـ العمل، وشاركه الفنان محمد هشام على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتظهر منة شلبى فى البرومو متزوجة من أكرم الذي يجسد دوره الفنان محمد حاتم، ولديها ابن ويعيشان بسعادة، حتى قرر زوجها ترك عمله كمدير لأكبر شركة إعلانات ودعاية في مصر، لينضم لتنظيم داعش الإرهابي، وتنقلب حياتهما رأسًا على عقب كما يتم خطف ابن منة شلبي من قبل جماعة داعش، بينما تظهر منة شلبي تبكي وتسأل زوجها عن ابنها.

برومو بطلوع الروح.. زوج منة شلبي يجبرها على الانضمام لـ داعش

منة شلبي أسيرة لدى داعش في إعلان مسلسل بطلوع الروح|فيديو

تدور أحداث مسلسل بطلوع الروح فى إطار 15 حلقة ، ومن المقرر عرضه فى النصف الأول من شهررمضان على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد.

كان من المقرر أن يلعب دور محمد حاتم الفنان أحمد داود، والذى اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي آخر
 

إلهام شاهين صلاح السعدنى منة شلبي بيروت مسلسلات رمضان موسم رمضان

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