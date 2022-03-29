سبورت : محمد صلاح في برشلونة بنسبة 60 %

أكد تقرير صحفي، أن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، على رأس قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن محمد صلاح المرشح الأوفر حظا على طاولة إدارة برشلونة، لتعزيز هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن نسبة انتقال محمد صلاح إلى برشلونة 60 %، مقابل 30 % للنرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بروسيا درتموند، و 10 % للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، انهيار مفاوضات التجديد بين محمد صلاح وإدارة ليفربول منذ شهر ديسمبر الماضي.

ويرغب محمد صلاح في رفع راتبه الأسبوعي من 200 ألف جنيه إسترليني إلى 450 ألف للموافقة على تجديد عقده، وهو ما رفضته إدارة الريدز بسبب سقف الرواتب “حسبما أكدت تقارير صحفية إنجليزية”.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم:

يتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا، وبفارق 7 أهداف عن زميله ديوجو جوتا صاحب المركز الثاني.

ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في ترتيب هدافي مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 8 أهداف بالتساوي مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وخلف روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ متصدر الترتيب بـ 12 هدفا، وسيباستيان هالير لاعب أياكس أمستردام صاحب المركز الثاني بـ 11 هدفا.

ولعب محمد صلاح مباراة واحدة في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كانت أمام تشيلسي “النهائي”، وسجل ركلة ترجيح، وساهم في تتويج فريق باللقب الأول له هذا الموسم 2021 - 2022.