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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كريم عبد العزيز عن مشاركته في «المشبوه»: جننت عادل إمام وسعاد حسنى|نوستالجيا

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

حل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا في لقاء تليفزيوني قديم على فضائية "دريم"، من تقديم الفنان شريف منير، حيث كشف خلال حواره عن كواليس مشاركته في فيلم “المشبوه” مع النجم عادل إمام والفنانة الراحلة سعاد حسني .

وقال الفنان كريم عبد العزيز: "أنا كان عندي 4 أو 5 سنين وقت ما عملت الفيلم ده"، متابعًا: "الأستاذ عادل اللي اختارني للدور وهما كانوا عايزين طفل في الفيلم يكون ابن الأستاذ عادل ومدام سعاد حسني الله يرحمها، فكانوا بيدورا على طفل يعمل الدور، والأستاذ عادل اللي رشحني وجننتهم واحنا بنعمل الفيلم".

وتابع كريم عبد العزيز: "واحنا بنصور الفيلم الأستاذ عادل والأستاذ سعيد صالح كانوا مفهميني إننا عاملين عصابة، واللي كان بيقولي أمثل ازاي وأعمل إيه الأستاذ عادل والأستاذ سمير سيف".

واستطرد: "عملت عملية وانا صغير في عيني اليمين بسبب إن فيها كيس دمعي بسبب الإضاءة الشديدة لللي كنت بتعرض لها وأنا صغير في البلاتوه".

 

كريم عبد العزيز فيلم المشبوه المشبوه شريف منير عادل إمام اخبار توك شو

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