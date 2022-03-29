محافظ أسوان: افتتاح 92 معرض ومنفذ وشادر ومجمع

عقد مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس حضره اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين والمحافظين.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه كانت هناك تعليمات مشددة من رئيس الوزراء أثناء الإجتماع لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتعلقة بأهمية إستمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لضمان إنتظام توافر السلع الغذائية والإستهلاكية والأساسية للمواطنين خلال الفترة الحالية والقادمة ، والتوسع فى إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع تلك السلع من خلال المعارض.

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وقال المحافظ أنه تم إفتتاح 24 معرض " أهلاً رمضان " بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، وكذا 7 شوادر ، بجانب 32 مجمع إستهلاكى و 4 مواقع متحركة ، بالإضافة إلى 14 موقع للخدمة الوطنية ، علاوة على 4 مواقع ثابته تابعة لوزارة الزراعة و 7 مواقع متحركة تابعة للقطاع الخاص.

ولفت أشرف عطية إلى أن ذلك يتوازى مع إستكمال حملات الرقابة التموينية المشددة على الأسواق وتكثيفها لتحقيق الإنضباط المطلوب بها منعاً لأى ممارسات إحتكارية حيث أسفرت عن تحرير 571 محضر متنوع تشمل مخابز وأسواق ، كما تم عقد إجتماع مع كبار تجار الخضروات والفاكهة بالمحافظة للتأكد من توافر جميع السلع وحثهم على البيع بأسعار تعادل سعر الجملة بأقل عن مثيلاتها فى الأسواق وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالمحافظة.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن المحافظة قامت أيضاً بالتنسيق مع مديرية التموين وقطاع أسوان العسكرى لتوفير جميع السلع الغذائية بمنافذ التابعة للقوات المسلحة بإجمالى 14 منفذ لتوفير السلع المتنوعة للمواطنين بأسعار مخفضة ، كما تم التنسيق أيضاً مع مديرية أمن أسوان لتوفير السلع الغذائية المختلفة طوال الشهر الكريم بالمنافذ التابعة لوزارة الداخلية " أمان " بإجمالى 10 منافذ.

مشيراً إلى أنه مستهدف توريد الأقماح بإجمالى 166 ألف و 450 طن حيث يتم المتابعة الميدانية بجميع الشون والصوامع للتأكد من مدى جاهزيتها بالضوابط الخاصة بتداول القمح والصادرة من وزارة التموين ، كما تم تجهيز اللجان الخاصة بإستلام الأقماح .

هذا وكان قد أستقبل اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان السفير الكوري لدولة كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للإحتفال باليوم الكوري بالجامعة.