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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معرض علمي حول الرأي العام لطلاب الفرقة الرابعة بإعلام قنا

معرض كلية الإعلام
معرض كلية الإعلام بقنا

نظمت كلية الإعلام و تكنولوجيا الاتصال بـ جامعة جنوب الوادى ، اليوم الثلاثاء، معرض علمى لطلاب الفرقة الرابعة بجميع الشُّعب، ضمن مقرر الرأى العام وطرق قياسه، تحت إشراف الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة، و الدكتور خالد القاضى، عميد كلية الإعلام، و الدكتورة أسماء عرام، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام.

 

أقيمت فعاليات المعرض بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام، بحضور الدكتور خالد القاضى، عميد كلية الإعلام، والدكتور محمد عمارة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتورة أسماء عرام، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، و عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 

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تضمنت فعاليات المعرض، تقديم عروض تقديمية من قبل الطلاب تناولت العديد من القضايا المجتمعية التى تهم الرأى العام المصرى، و آليات تعامل الجمهور معها.

 

انتهت فعاليات المعرض، بتقديم جوائز تحفيزية للطلاب المشاركين، احتفاءً بعروضهم وتقديرًا لجهودهم، فى عمل عروض وإبداعات متنوعة، بإشراف ودعم من الدكتورة أسماء عرام، مقرر المادة.

 

قالت الدكتورة أسماء عرام، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام، إن الفعالية تأتى فى إطار حرص كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي على دعم طلابها و صقل مهاراتهم العلمية، من خلال ربط الجانب النظرى بالتطبيق العملى.

 

وأضافت أسماء عرام، أنها تسعى كل فترة لتشجيع الطلاب لمناقشة مضمون المقرر من خلال تصميمات وأشكال متنوعة بشكل عملى ليسهل عليهم فهمه والاستفادة من المقرر بعد انتهاء المرحلة التعليمية.

 

معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
معرض كلية الإعلام بقنا
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