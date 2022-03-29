جامعة جنوب الوادي تختتم فعاليات ملتقى السمبوزيوم الأول بالتربية النوعية

تبادل الخبرات مع الفنانين العرب

اختتمت جامعة جنوب الوادي، فعاليات ملتقى السمبوزيوم الأول في فن النحت والخزف لطلاب الجامعات والفنانين العرب والذى نظمته كلية التربية النوعية فى الفترة من ١٩ إلى ٢٩ مارس الجارى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وائل بكرى، عميد كلية الآثار، و وكلاء و رؤساء الأقسام بكلية التربية النوعية و أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بتنظيم ملتقى السمبوزيوم الأول فى النحت والخزف لطلاب الجامعات والذى شهد إبداعات طلاب وفنانين مصريين وعرب لإنتاج العديد من الأعمال المتميزة والتى تتفاوت فى الحجم والأسلوب بما تحتويه من فكر وتنوع الرؤى والتى جاءت معبرة عن فكرة كل فنان.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشون التعليم والطلاب، أن هذا الملتقى شهد مشاركة 8 جامعات مصرية وهى جامعات الإسكندرية وطنطا والمنوفية والزقازيق وعين شمس وحلوان وأسيوط وجامعة جنوب الوادى، بالإضافة إلى عدد من الفنانين من دول تونس والسودان ولبنان، وهو يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين المشاركين من الجامعات والفنانين العرب.

وأكد الدكتور محمد سعيد، عميد كلية التربية النوعية ومستشار النشاط الفنى ورئيس الملتقى، أن هذا الملتقى نتج عنه أعمال نحتية وخزفية من الطلاب والفنانين المشاركين والتى سوف يستفاد منها فى تجميل ميادين و مبانى الجامعة.



وأشار الدكتور عمرو عبد القادر، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب والقومسير التنفيذى للملتقى، إلى أن الأعمال جسدت العديد من الأفكار الخاصة بالفنانين والطلاب من كليات الفنون الجميلة والتربية الفنية وعبرت عن البيئة من حيث الشكل والمضمون، كما تنوعت التقنيات المستخدمة سواء فى النحت الميدانى أو الخزفى.

وأجرى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، جولة تفقدية شملت كافة الأعمال الفنية الخزفية والمنحوتة، واستمع إلى شرح مفصل من صاحب كل عمل يبين فيه الفكرة والرؤية الخاصة لهذا العمل.





ختام ملتقى السمبوزيوم

ختام ملتقى السمبوزيوم

ختام ملتقى السمبوزيوم

ختام ملتقى السمبوزيوم

ختام ملتقى السمبوزيوم

ختام ملتقى السمبوزيوم