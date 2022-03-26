جامعة جنوب الوادي تعتمد الخطة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى، رئيس الجامعة ورئيس المجلس، على اعتماد الخطة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث والتى أعدتها لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة واعتماد الخطة التنفيذية لرصد المشكلات والتي أعدتها لجنة رصد المشكلات بالجامعة وعلى اعتماد الخطة التنفيذية للجنة السلامة والصحة المهنية بالجامعة والتي من ضمنها المقترح المقدم بأن تكون دورات السلامة والصحة المهنية من ضمن الأوراق الرسمية للتقدم للترقية بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وللعاملين بالجامعة.



كما وافق المجلس، على صرف مكافاة جهود غير عادية للعاملين الدائمين والمؤقتين بالجامعة والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة وعلى اللائحة الداخلية لبرنامج الدبلومة المهنية للإرشاد والتوجيه الأسري بنظام الساعات المعتمدة " قسم الاجتماع بكلية الآداب - جامعة جنوب الوادى".



و وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ بكلية الطب للدكتور جمال عبدالحميد الصغير وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم للدكتورة أسماء عادل عبدالمجيد محمود وعلى التعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب لكلا من الدكتور أحمد محمود حسن سيد والدكتور مصطفي عبدالرازق أحمد جاد.



كما وافق المجلس، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الطب البيطري لكل من الدكتور محمد نجيب حسين و الدكتور أحمد سعد أحمد و الدكتور وليد خضر محمد يونس ، و وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من: الدكتورة ريهام رشدي محمد حسين، بكلية العلوم و الدكتورة زينب جادالرب عبدالوهاب حسين، بكلية الآداب والدكتورة هايدى محمد نجيب عبدالعال، والدكتورة أسماء أحمد محمد خليل، بكلية التجارة والدكتور أحمد الداوى محمد بخيت، بكلية التربية الرياضية و بكلية الطب لكل من الدكتور محمود أبو المجد حسن، و الدكتور أحمد خيرى محمود، والدكتور عماد حمدي مرسي و الدكتور محمد يسرى عزالدين.



و وافق المجلس، على منح درجة الدكتوراه لـ ١٣ طالبا وطالبة و درجة الماجستير لـ ١٢ طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، كما وافق المجلس على منح طلاب المعهد الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2021 درجة دبلوم المعهد الفني للتمريض وعددهم ٧٧ طالبا وطالبة، كل بالتقدير الحاصل عليه بعد اجتيازهم مدة التدريب الإجبارى" امتياز 6 أشهر" وعلى منح طلاب المعهد الفني الصحي التابع لكلية الطب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2021 درجة" دبلوم المعاهد الفنية الصحية - لائحة جديدة" جميع الشعب وعددهم 126 طالبا وطالبة كلُ بالتقدير الحاصل عليه - وذلك بعد قضاء فترة الامتياز"6 أشهر".