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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تطوير صناعة الطحالب..السعودية تطلق مشروعا تعاونيا جديدا لإنتاج الأعلاف الحيوانية

مشروع تطوير الطحالب
مشروع تطوير الطحالب

أطلقت «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)» مشروعها التعاوني مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتطوير تقنيات وتطبيقات صناعة الطحالب في السعودية؛ بهدف تطوير تقنيات مستدامة لإنتاج الأعلاف الحيوانية باستخدام الطحالب المحلية الدقيقة والكبيرة، وفتح مشاريع اقتصادية جديدة لصناعة الاستزراع المائي في البلاد.

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وبحسب أحد المواقع، تعدّ الأعلاف الحيوانية أمراً حيوياً للأمن الغذائي العالمي، ولكنها في الوقت نفسه تؤثر سلباً على البيئة نظراً للكمية الكبيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بإنتاجها ومعالجتها، إلا إن الابتكارات والتقنيات الجديدة يمكنها أن تقدم حلولاً مستدامة ونظيفة في هذا المجال؛ من بينها تطوير تربية الأحياء المائية واستخدام الأعشاب البحرية المنتشرة على سواحل السعودية في البحر الأحمر والخليج العربي والتي تمتد لمسافة 3400 كيلومتر، حيث تقدم هذه الثروة الطبيعية فرصاً كبيرة للابتكار.


وسيشهد هذا المشروع الاستراتيجي تصميم وبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الطحالب في «كاوست» يتوافق مع «رؤية 2030» و«مبادرة السعودية الخضراء» لتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن العائد الاقتصادي الكبير المتوقع من إنتاج المواد الخام كالبروتينات والدهون محلياً لتصنيع الاعلاف الحيوانية والذي سيساهم في تقليل اعتماد المملكة على الاستيراد من الخارج.


كانت الوزارة كلفت «شركة المنارة للتطوير»؛ الذراع الاستشارية لـ«ـكاوست»، تطوير مشروع صناعة التقنية الحيوية للطحالب داخل «مجمع الأبحاث والتقنية» في الحرم الجامعي، وهي منطقة توفر جميع المتطلبات الفنية الأساسية والمعدات والخبرات لتشغيله.
بدوره، قال الدكتور كيفن كولن، نائب رئيس «كاوست» للابتكار، بهذه المناسبة: «نحن فخورون جداً بشراكتنا مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في هذا المشروع الواعد الذي يستهدف توطين إنتاج الطحالب وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق مستقبل مستدام للأجيال المقبلة في السعودية».


وتنطلق الآن المرحلة الأولى من المشروع، التي تتركز حول بناء وتشغيل مرافق للطحالب الدقيقة بمساحة 870 متراً مربعاً. وستُنتَج خلالها كتل حيوية من الطحالب الدقيقة وتدمج بصفتها مواد خام لصناعة الأعلاف لمثل الأسماك والدواجن. وستعمل المرافق الميدانية التجريبية على توفير البيانات اللازمة والموثقة عن إنتاجية الطحالب خلال عام كامل من التشغيل، والتي يمكن من خلالها تقييم جدوى المشروع وعوائده الاقتصادية ومدى استدامته.


من جانبه، أوضح الدكتور علي الشيخي، الرئيس التنفيذي لـ«البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية»، أن «هذا المشروع امتداد للجهود المتضافرة التي تقوم بها الوزارة في هذا المجال، والتي كانت بدايتها إعداد خريطة طريق لتطوير صناعة الطحالب بالاستعانة بعدد من الخبراء المحليين والدوليين، إضافة للشراكة مع الجهات الرئيسية الفاعلة في هذا المجال، وتخصيص الموارد المالية لهذا المشروع، الذي يعدّ نقطة تحول حقيقية في إنتاج الطحالب في السعودية».


وتعدّ «المساهمة في الإنتاج الغذائي المستدام للسعودية ركيزة أساسية لرؤية «كاوست» من خلال الدراسات والأبحاث الرائدة التي تقوم بها في مجال زراعة المحاصيل والاستزراع المائي، فضلاً عن جهودها المستمرة لإيجاد حلول للقضايا الملحة المتعلقة بالأمن الغذائي في المملكة والعالم، والتي سيكون لها دور كبير في الوصول لاقتصاد أكثر خضرة واستدامة، وتحقيق مستقبل أفضل للعالم»

الطحالب صناعة كاوست البلاد الاستزراع

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