مصرع 3 وإصابة 18 في حادث تصادم أتوبيس بشاحنة في السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 في حادث تصادم أتوبيس ركاب بشاحنة في طريق "السويس_ القاهرة" ونقل رجال الاسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات بالطريق يفيد وقوع الحادث بعد وصلة أم القمر الممتدة بين طريق السويس– القاهرة، وطريق "السويس – الإسماعيلية".

ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بدفع 18 سيارة إسعاف لموقع الحادث من نقاط التمركز القريبة، لتقديم التأمين الطبي ونقل المصابين للمستشفى واستكمال العلاج.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على الحارة الاسمنتية المخصصة للنقل الثقيل، حيث اصطدم "ميني باص" يحمل لوحات "ق ص ى 8643" بالشاحنة رقم "ط ق ل 4976" وجها لوجه نتيجة للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات.

َوكان طريق "السويس_ القاهرة" جرى غلقة بشكل كامل في الاتجاهين منذ نوفمبر الماضي والاعتماد على طريق جنيفة بشكل رئيس كطريق بديل للتوجه إلى القاهرة، إلا أن بعض قائدي السيارات يستغلوا حارة النقل المخصصة للشاحنات العاملة في مشروع تطوير الطريق والمحاجر.