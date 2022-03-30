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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تفوض وزير الصناعة للتباحث مع مصر لتنمية الصادرات غير النفطية

السعودية تفوض وزير
السعودية تفوض وزير الصناعة للتباحث مع مصر لتنمية الصادرات

فوض مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع مصر بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم، رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

جاء ذلك خلال جلس مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.

وقرر مجلس الوزراء تفويض زير الطاقة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين.

وأعلن تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

على جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي، واعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عام مالي سابق.

السعودية مجلس الوزراء مصر وزير الصناعه الصادرات غير النفطية مصر والسعودية خادم الحرمين الشريفين

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