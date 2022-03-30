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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

1 أبريل.. موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.

وتمكن منتخب مصر من الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة بهدفٍ دون رد، فيما انتهى لقاء الإياب بالخسارة بالنتيجة ذاتها ليحتكم الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية التي رجحت كفة السنغال.

موعد قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركته في المونديال أعوام 1934 و1990 و2018.

كما كشف البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، رحيله من منصب المدير الفني لمنتخب مصر، بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد خسارته أمام السنغال.

وخسر المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الحظ الترجيحية بعد الخسارة على مدار المباراة بهدف نظيف.

وعلق كارلوس كيروش عبر حسابه الرسمي على تويتر: "انتهى الحلم، نحن بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا للتأهل".

وواصل كيروش: "من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني، وإلى كل لاعبي فريقي والجهاز الفني، تقديري وكل الشكر لكم على كل ما قدمتوه، ستكونون في قلبي دائمًا".

واستكمل كيروش: "كنت محظوظًا بالعمل والحصول على فرصة لتدريب المنتخب المصري، والتعامل مع هؤلاء المقاتلين والمتفانيين في عملهم، سعدت بكم جميعًا".

وأتم كيروش: "بدونكم لن نصل إلى ما وصلنا له ولن يكون هناك أي شيء ممكن بالنسبة لنا في حياتنا، أنا فخور بكم للغاية وكل أمنياتي لجميع المشجعين والمسؤولية في مصر".

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