نجيب ساويرس بعد هزيمة مصر أمام السنغال: عاملين سحر

علق نجيب ساويرس رجل الاعمال المصري، على إهدار ركلات الترجيح وتأهل منتخب السنغال على حساب منتخب مصر، عبر تويتر.

وكتب: “دول عاملين سحر …”.

انتهت أحداث الشوط الإضافي الثاني في إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022 بالتعادل بين مصر والسنغال بنتيجة المباراتين 1-1 ولجأ المنتخبان لركلات الجزاء لحسم بطاقة التأهل للمونديال.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف في مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة يوم الجمعة الماضية.

الشوط الإضافي الأول

انطلق الشوط الإضافي الأول بين مصر والسنغال بهجوم ضاري من لاعبي السنغال على الفراعنة وانقذ الشناوي مرمى منتخب مصر من هدف مؤكد بعد عرضية للسنغال و تمريرة بالرأس تصل عند بابي أبو سيسيه يتصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويخرجها بأطراف أصابعه إلى خارج الملعب ركنية لصالح السنغال.

وشهدت الدقيقة 95 انقاذ رائع من الشناوي بعد عرضية من ماني داخل منطقة الجزاء يقابلها اسماعيل سارا يسددها قوية باتجاه المرمى يتصدى لها الشناوي ببراعة وينقذ مرماه من هدف للسنغال.

وشهدت الدقيقة 100 تمريرة من إمام عاشور خلف دفاعات السنغال لكن مصطفى محمد لم يلحق بالكرة وتصل سهلة في يد ميندي حارس السنغال.

الشوط الإضافي الثاني

بدأ الشوط الإضافي الثاني بسيطرة من لاعبي منتخب السنغال في محاولة خطف هدف الصعود ولكن الكرة تطول من ساديو ماني وتخرج إلى خارج الملعب ضربة مرمى لمنتخب مصر

وشهدت الدقيقة 107 تسديدة قوية من باب جايي من خارج منطقة الجزاء تخرج على يمين الشناوي إلى خارج الملعب.

وشهدت الدقيقة 110 خطأ لصالح السنغال على مقربة من منطقة الجزاء من الناحية اليمنى للملعب اليسري لمنتخب مصر وفشل لاعبو السنغال في استغلالها بعدما سددها باب جايي تخرج اعلى مرمى منتخب مصر إلى خارج الملعب.

وواصل لاعبو السنغال هجومهم المتواصل على مرمى الشناوي بعد تسديدة من لاعب السنغال من على حدود منطقة الجزاء تخرج على يسار الشناوي إلى خارج الملعب.