عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

27 والبقية تأتي.. المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن

صدى البلد

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.

ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.

ويتبقى في آسيا مباراة ملحق بين الإمارات وأستراليا والفائز منهما سيلاقي خامس أمريكا الجنوبية لتحديد المتأهل للمونديال وسيكون ذلك الخامس من بين أحد منتخبات بيرو أو كولومبيا أو تشيلي

وفي أوروبا يتبقى مباراة بين أوكرانيا واسكتلندا والفائز منهما سيواجه ويلز لتحديد المتأهل لكأس العالم

وفي أمريكا الشمالية يتبقى جولة لتحديد المتأهلين بشكل مباشر وآخر يخوض الملحق بين أمريكا والمكسيك وكوستاريكا

ومن سيخوض الملحق من أمريكا الشمالية فسيواجه الصاعد من قارة أوقيانوسيا بين منتخب جزر السولومون ونيوزيلندا

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن كالتالى: 

قطر

الدنمارك

ألمانيا

إسبانيا

فرنسا

صربيا

كرواتيا

بلجيكا

سويسرا

إنجلترا

هولندا

البرتغال 

بولندا 

إيران

 كوريا الجنوبية

السعودية 

اليابان 

البرازيل

الأرجنتين

أوروجواى 

الإكوادور 

السنغال

تونس

المغرب

الكاميرون

غانا 

كندا

موعد قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022


أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركته في المونديال أعوام 1934 و1990 و2018.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ليفربول بعد تأهل السنغال لكأس العالم: تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري

ترشيحاتنا

بريطانيا: إعلان روسيا تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل أحلام سعيدة

حدث ليلا | طائرة منتخب مصر تغادر السنغال .. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس السويس .. امتياز ضخم لقطر للتنقيب عن النفط بمصر .. 27 منتخبا يتأهلون لمونديال 2022

أسهل طريقة لحساب الصلاة الفائتة لسنوات .. دار الإفتاء تجيب

إقلاع طائرة بعثة المنتخب الوطني من مطار داكار متجهة إلى القاهرة

استمر ساعتين.. حفل موسيقي لدعم الجهود الإنسانية بأوكرانيا يجمع 11.3 مليون جنيه إسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ