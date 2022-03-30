27 والبقية تأتي.. المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن

فشل منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام السنغال.

ليحسم 27 منتخبا التأهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر حتى الآن، حيث انتهت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في العديد من القارات مثل أوروبا وإفريقيا وأسفر ذلك عن تأهل العديد من المنتخبات.

ويتبقى في آسيا مباراة ملحق بين الإمارات وأستراليا والفائز منهما سيلاقي خامس أمريكا الجنوبية لتحديد المتأهل للمونديال وسيكون ذلك الخامس من بين أحد منتخبات بيرو أو كولومبيا أو تشيلي

وفي أوروبا يتبقى مباراة بين أوكرانيا واسكتلندا والفائز منهما سيواجه ويلز لتحديد المتأهل لكأس العالم

وفي أمريكا الشمالية يتبقى جولة لتحديد المتأهلين بشكل مباشر وآخر يخوض الملحق بين أمريكا والمكسيك وكوستاريكا

ومن سيخوض الملحق من أمريكا الشمالية فسيواجه الصاعد من قارة أوقيانوسيا بين منتخب جزر السولومون ونيوزيلندا

وجاءت المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر 2022 حتى الآن كالتالى:

قطر

الدنمارك

ألمانيا

إسبانيا

فرنسا

صربيا

كرواتيا

بلجيكا

سويسرا

إنجلترا

هولندا

البرتغال

بولندا

إيران

كوريا الجنوبية

السعودية

اليابان

البرازيل

الأرجنتين

أوروجواى

الإكوادور

السنغال

تونس

المغرب

الكاميرون

غانا

كندا

موعد قرعة تصفيات كأس العالم قطر 2022



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء مراسم قرعة المونديال يوم الجمعة المقبل، الموافق 1 أبريل 2022 في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر فشل في الصعود لنهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد مشاركته في المونديال أعوام 1934 و1990 و2018.