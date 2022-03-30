ليفربول بعد تأهل السنغال لكأس العالم: تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري

وجّه نادى ليفربول الإنجليزي رسالة إلى محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ، ساديو ماني بعد المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.



وكتب الحساب الرسمي علي فيسبوك: "ساديو ماني يرافق منتخب بلاده السنغال إلى كأس العالم قطر 2022 🇸🇳 تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري محمد صلاح".



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.