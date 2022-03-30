مقدار كفارة الصيام وعلى من تجب؟.. فيديو جراف

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن مقدار كفارة الصيام 2022، وذلك لمن وجب عليه إخراجها، مستدلة بقول الله تعالى: ?فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: 184].

وأوضحت دار الإفتاء المصرية ، من خلال منشور لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي مَن يجب عليه الفدية، والذي تضمن التالي:

1- المريض : إذا كان الإنسان مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه -بقول أهل التخصص-ولا يَقْوَى معه على الصيام.

2- الكبير في السن : بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقةٌ شديدةٌ لا تُحتَمَل عادةً.

وحول مقدار فدية صيام رمضان 2022 ، قالت دار الإفتاء إن ذلك يتمثل في إطعامُ مسكين عن كل يومٍ من الأيام التي يفطرها من رمضان، وقيمة الإطعام هذا العام حوالي: عشرة جنيهات.



مقدار كفارة الصيام 2022

وحول سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تقول سائلة: مريضة بالسرطان ولم استطع صيام رمضان فهل أخرج كفارة؟

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أصحاب الأعذار على قسمين منهم من يكون مرضه منقطعاً، فإذا أصابه شفى منه بعد فترة، ومنهم صاحب مرض مستمر وهو من تجب في حقه الفدية.

وأشار في بيان متى تخرج كفارة الصيام للمريض؟، إلى أن السائلة إذا كان مرضها سينتهي عليها أن تقضي، وإن كان ممن يطول بقائه ولا يرجى شفائه عليها أن تخرج الفدية والكفارة.

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