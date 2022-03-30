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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي عمر تتألق بإطلالة كلاسيكية في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

خطفت الفنانة، مي عمر، أنظار جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي عمر في إطلالتها بفستان كلاسيكي باللون البرتقالي، واعتمدت شعرها منسدلا علي كتفيها مما نال إعجاب متابعيها.

وفي سياق أخر،كشفت كلا من الفنانة مي عمر والفنانة روبي كواليس مسلسلهما الجديد “ رانيا وسكينة ”، والمقرر أن يخوضان من خلاله المنافسة خلال شهر رمضان القادم. 

وقالت الفنانة روبي فى تصريحات تليفزيونية انها تجسد داخل أحداث مسلسل رانيا وسكينة شخصية فتاة من منطقة شعبية “ بنت أبوها ” ، مؤكدة ان حبها للمنافسة دفعها للموافقة على العمل . 

إما مي عمر فقد اكدت انها كانت قد اتخذت قرار بعدم خوض الماراثون الرمضانى الا انها تراجعت عنه بعد عرض مسلسل رانيا وسكينة عليها ، مؤكدة ان المسلسل لا يمكن رفضه .

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