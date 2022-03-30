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تعليم

جامعة المنيا تناقش قواعد الاشتراك بالتأمين الطبي التابع لصندوق أعضاء هيئة التدريس

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة

اجتمع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وقدم رئيس الجامعة خالص التهنئة لأعضاء المجلس وجميع منتسبي الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية، والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأعرب عن سعادته وفخره لحصول كلية الألسن على الاعتماد لثلاث برامج بها، وذلك تحقيقاً للأهمية المتعاظمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لاستيفاء المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة والاعتماد.

وناقش المجلس مقترح طرح الإعلان عن التقدم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي المقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمناقشة على نطاق الكليات، وإبداء رأي الكليات للاشتراك به مؤسسياً.

وأعلن المجلس التزامه بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2021/2022 خلال الفصل الدراسي الثاني الذي ستستمر الدراسة به 16 أسبوعاً على أن تجري امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيه ويوليو 2022، وفقاً لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، مؤكدا على مراعاة العمل بالمواعيد المقررة خلال شهر رمضان المبارك طبقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي، أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية لإحداث نقلة نوعية حقيقية للتحول الرقمي بالمنظومة التعليمية، واستعداد وجاهزية البنية التحتية المعلوماتية بالجامعة، لتقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمجتمع الجامعي، سيتم بدء العمل على المنصة الاحترافية الجديدة للتعليم عن بعد لوزارة التعليم العالي.

من جانيه استعرض د. احمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، آليات المركز نحو تعزيز أعمال الجودة والتميز بالكليات التي تحتوي على برامج جديدة ومتميزة بها بكليات: الهندسة والعلوم والصيدلة وطب الأسنان، هذا إلي جانب المتابعة الدورية لاستيفاء معايير الجودة بكليات الطب، والتربية الفنية والفنون الجميلة، استعداداً للتقدم للحصول علي الاعتماد، وذلك ليضافوا إلي 12 كلية معتمدة بالجامعة.

وأكد د. عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على قيام الكليات بالإعلان على الطلاب عن آليات التدريب العملي لمقرر القضايا المجتمعية والنشاط والتطبيق العملي الخاص به.

وأشار إلى أن مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة سوف يستكمل عقد الاختبارات الإلكترونية لطلاب القطاع الطبي لأداء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني استعداداً لاختبارات نهاية هذا العام إلكترونياً.

التعليم العالي امتحانات البحث العلمي وزارة التعليم العالى أعضاء هيئة التدريس اعضاء المجلس أمتحانات الفصل الدراسي التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية الدولة 2021 2022

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