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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تؤكد إطلاق نموذج EV9 الكهربائي في أوروبا عام 2023.. صور

صدى البلد

أكدت كيا أنها ستقدم السيارة الكهربائية متعددة الاستخدامات EV9 في أوروبا والمملكة المتحدة اعتبارًا من عام 2023 كطراز جديد لها، وتمت معاينتها بواسطة Concept EV9الذي تم كشف النقاب عنه في معرض لوس أنجلوس للسيارات أواخر العام الماضي، وهو مشابه في الحجم لسيارة كيا تيلورايد الأمريكية فقط وقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية الطلب في هذا السوق على سيارات الدفع الرباعي الكبيرة. ولكن مع الدعوات المتزايدة لمثل هذه المركبات في أوروبا، وسيتم عرضها للبيع هنا أيضًا.

في حين أنه من غير المرجح أن يتم بيع EV9 بأعداد كبيرة في المملكة المتحدة نظرًا لحجمها، تعتقد كيا أنه يمكن أن تكون بمثابة نموذج هالة لبناء العلامة التجارية من خلال كسب مشتري رينج روفرز وغيرها من سيارات الدفع الرباعي الفاخرة الكبيرة.

يستخدم Concept EV9 نفس منصة Hyundai Motor Group EV الخاصة بسيارة Kia EV6الكروس الحالية، بطول 4930 مم وقاعدة عجلات 3100 مم وكلاهما أكبر ما يمكن تحقيقه، ويتم تعيين هذه الأبعاد ليتم الاحتفاظ بها لإصدار الإنتاج.

من المحتمل أن يكون لدى EV9 مجموعة نقل حركة بمحرك مزدوج توفر دفعًا رباعيًا، ولكن من الممكن وجود متغير على مستوى الدخول بمحرك واحد على المحور الخلفي، وتتميز منصة E-GMPبهيكل كهربائي بقوة 800 فولت ، مما يتيح الشحن السريع بمعدلات تصل إلى 350 كيلو وات.

 

تم وصف تصميم Concept EV9 من قبل رئيس التصميم الأوروبي في كيا، جريجوري غيوم ، بأنه "معاينة قريبة" لنسخة الإنتاج، وإن كان مع بعض الميزات الأكثر غرابة التي سيتم تقليصها.

ومن المقرر الحفاظ على التصميم الخارجي الجريء الزاوي، جنبًا إلى جنب مع الواجهة الأمامية لـ "وجه النمر الرقمي"، والتي تتميز بأضواء LEDقابلة للتخصيص مخفية بشكل فعال داخل هيكل السيارة فيما تسميه كيا "منصة سحابة النجوم".

في حين أنه من غير المرجح أن تنتقل الأبواب الخلفية ذات المفصلات الخلفية ونقص العمود Bالموجود في Concept EV9 إلى السيارة المنتجة ، فمن المتوقع أن يتم نقل عدد من الميزات الداخلية ، بما في ذلك لوحة القيادة الخلفية والمقاعد ذات مساند الرأس الرفيعة والزاوية. ليتم الاحتفاظ بها في شكل ما، ومن الجدير بالذكر أن نسخة الإنتاج من EV9 ستكون أول سيارة كيا يتم تقديمها بتقنية القيادة الذاتية Automode الخاصة بالشركة.

سيتم تصميمه أيضًا للاستفادة من تحديثات البرامج عبر الهواء والميزة عند الطلب (FOD) ، حيث يمكن للمالكين شراء ميزات ووظائف إضافية باستخدام الاتصال داخل السيارة، ومثل عدد من صانعي السيارات الآخرين، تهدف كيا إلى أن تصبح FOD جزءًا رئيسيًا من نموذج أعمالها في المستقبل، مما قد يسمح ببيع السيارات في عدد أقل من المتغيرات ، مع قيام المالكين بشراء الوظائف المحددة التي يريدونها.

كيا اوروبا الكهربائية لوس أنجلوس EV9 سيارات

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