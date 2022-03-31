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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يتنافى مع الروح الرياضية

أيمن الكاشف: أرفض ما حدث في السنغال وأطالب بإعادة المباراة.. فيديو

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

قال المعلق الرياضي أيمن الكاشف؛ إن الروح الرياضية هي الشعار الدولي في كل الألعاب والبطولات، ولكن ما حدث في السنغال خاصة الإرهاب الذي حدث من جانب الجمهور السنغالي  أو تأخر الحافلة الخاصة للاعبي منتخب مصر وإستخدام الليزر يتنافى مع الروح الرياضية .

أضاف أيمن الكاشف في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي " في برنامج " من مصر " ؛ أن ما يتمناه هو أن المباراة تعاد مرة أخرى؛ ورغم أن الملف الذي نقدمه يحوي على الإدانات صوت وصورة، من المتوقع إسقاط غرامات على الفريق السنغالي أو منعه اللعب على أرضه مبارتين.

أوضح أيمن الكاشف، أن موضوع إعادة لمباراة يبدأ من مراقب المباراة ؛ مضيفا أن المباراة تمت في أجواء خالية من الروح الرياضية ؛ لأن عندما تم الإعتداء على الشناوي كانت الرغبة لديهم هي إستئناف اللقاء حتى صافرة النهاية .

خرجنا بضربات الترجيح

تابع أيمن الكاشف ، أنه لا يوجد هناك رؤية ولا قرار و مقولة ننتظر إسبوع هو إنتصار للرأي العام ؛ ومعظم أعضاء إتحاد الكرة يريدون إستمرار كيروش ؛ ومشكلة الكرة المصرية ليست في المدير الفني ؛ ونحن خرجنا بضربات الترجيح وأعظم نجوم العالم أهدروا ضربات الترجيح .

أيمن الكاشف السنغال منتخب مصر الروح الرياضية اتحاد الكرة كيروش ضربات الترجيح

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