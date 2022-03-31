باحث اقتصادي: ضبط المخزون من السلع والمنتجات إجراء استباقي لمواجهة الصعوبات

قال محمد شادى، باحث اقتصادي، إننا نعمل على ضبط المخزون من السلع والمنتجات، حتى نستطيع مواجهة الصعوبات فى وقت الأزمات وهو إجراء استباقي طويل الأمد.

وأضاف "شادى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع على فضائية “دى إم سى”، قمنا ببناء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب للحفاظ على التأمين الاستراتيجي.

وأشار الباحث الاقتصادى، إلى أن روسيا وأوكرانيا أكبر دولتين مصدرتين للمواد الخام، وبسبب الحرب بينهما سترتفع أسعار السلع، مما يجعلنا نرفع أسعار الفائدة لتقليل الإضرار على المواطنين.

وتابع الباحث الاقتصادى، “لا يوجد مقارنة بين ٢٠٢٢ و٢٠١٦، فبداية من خطة الإصلاح الاقتصادي والدولة تسير على خطى ناجح من الإدارة”.

