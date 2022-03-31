عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جيبة تايجر.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت درة في الصور مرتدية بلوزة ذو كم واحد، باللون الأسود، مع جيبة تايجر قصيرة من الأمام، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

بصور رومانسية.. درة وزوجها في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

بفستان مثير.. درة تخطف الأنظار بأنوثتها من حفل زفافها شام الذهبي

وعلقت درة علي الصور، كاتبة: “أتعلم كل يوم بسماح مساحة بين مكاني والمكان الذي أريد أن أكون فيه، لإلهامي وعدم تخويفي”.

وشاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بمسلسل “بين السما والأرض”، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، وندى موسى، ومحمد ثروت، ونجلاء بدر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.

والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداثه العمل في إطار 15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.

كما عرض لدرة فيلم “الكاهن”، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

الفنانة درة درة مسلسل “بين السما والأرض” Arts Entertainment التونسية درة زروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"فودافون": مكالمات مجانية وإعفاء من رسوم الإنترنت لـ10 ملايين عميل تأثروا بالعطل

هل تحدث معجزة؟.. شوبير: مباراة مصر والسنغال تعاد في حالة واحدة

مفاجأة| مصر لديها فرصة.. من يلعب في كأس العالم حال استبعاد إيران ؟

منتخب مصر يتقدم في التصنيف العالمي لـ الفيفا

حبس أيمن منصور ندا سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف إعلاميين

في انتظار قرار حاسم.. 7 أسباب قوية تؤيد إعادة مباراة مصر والسنغال

بزيادة 13%.. التأمينات تستعد لبدء صرف معاشات إبريل من ماكينات الصراف الآلي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية

موضوعات متعلقة

بإطلالة صيفية.. لقاء الخميسي للمتابعين: حب نفسك العالم كله يحبك

كارمن سليمان: لو مكنتش مطربة كنت أحب أكون ميكب آرتيست.. فيديو

بشعر كيرلي.. أحدث ظهور لـ هنادي مهنى على إنستجرام

مش هتعمل كده متروحش..إبراهيم فايق: حابب أنصح الجماهير قبل مباراة مصر والسنغال

محمد صلاح ينشر صورا من تدريبات المنتخب قبل مواجهة السنغال.. شاهد

نائب قطاع الناشئين بالزمالك.. ميدو لـ عمرو زكي: ألف مبروك المنصب الجديد

كفاية بهدلة .. عمر كمال : علاقتي بـ حمو بيكا بقيت مختصرة

ترشيحاتنا

استحواذ مصري على جوائز بطولة سوديك المفتوحة للإسكواش

“البحوث الإسلامية” يعلن أسماء المرشحين للابتعاث الخارجي خلال رمضان.. اضغط هنا

ألمانيا: سننهي الاعتماد على الطاقة الروسية هذا العام

موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

البرازيل في الصدارة والسنغال ثالثا.. ننشر تصنيف قرعة كأس العالم 2022

تصل لـ40 درجة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأسبوع الأول من رمضان ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير التعليم: تحويل ١٠٠ مدرسة فنية و118 ثانوية إلى مدارس عسكرية

فنانة وبلوجر شهيرة تعثر على عمل سفلي باسمها في المقابر .. تفاصيل

حقيبة مشتبه بها داخل صالة مطار مرسى مطروح| تجربة طوارئ

مسلسلات رمضان 2022.. "رانيا وسكينة" روبي سائقة تريللا

فيديو

طرح برومو برنامج رامز موفى ستار وفان دام كلمة السر ..فيديو

منى عراقي تبكي على الهواء: والدي توفي ومعرفتش أعمله عزاء |“فيديوجراف”

ابنته رفضت الصلح معه.. تطورات جديدة في أزمة الفنان رشوان توفيق |فيديوجراف

ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. تحذيرات من الأرصاد في الأسبوع الأول بشهر رمضان|فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ